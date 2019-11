Ouargla : La création de start-up commence à intéresser les jeunes

L’intégration dans la vie entrepreneuriale à travers la création d'une startup commence à intéresser les jeunes de la wilaya d’Ouargla, ont estimé des porteurs de projets approchés par l'APS. Cet intérêt pour ce genre d'entreprises, qui n’a pas encore pris son «véritable envol» dans cette wilaya du sud-est du pays, a connu une évolution au cours des dernières années surtout chez les jeunes universitaires désireux d’investir dans les créneaux économiques, a-t-on souligné. Parmi les jeunes porteurs de projets de la wilaya de Ouargla ayant marqué également leur présence à la conférence internationale «Appui aux startups dans le domaine du service public» (organisée récemment à Alger par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire), figure Salah-Eddine Sousou (Master-1 en gestion des ressources humaines), membre fondateur d’une startup pépinière de startups. «Le premier noyau de ce groupe de travail a été formé lors d’un concours dédié aux jeunes promoteurs, à l’initiative de la Chambre de commerce des Etats-Unis à Alger», a-t-il fait savoir.

«Notre pépinière de startups, dénommée Dreams hunters company (chasseurs de rêves), a pour mission d’orienter et d’accompagner les jeunes porteurs de projets innovants dans toutes les démarches entrepreneuriales jusqu’au lancement de leurs propres startups», a-t-il dit. Basée à Oran, Dreams hunters company s’engage à développer de nombreux projets dont «le smart clever parking city», considéré comme une application de gestion des parkings via le système de positionnement GPS, a-t-il expliqué. Destiné aux grandes agglomérations urbaines en voie de développement pour devenir des villes intelligentes, ce programme sera lancé à Oran qui abritera les prochains Jeux Méditerranéens (JM) en 2021, a-t-il fait savoir. Pour sa part, l’association «Fikra-Tech» (votre idée) à Touggourt s’emploie aussi à accompagner et à soutenir les porteurs de projets dans les domaines techniques relatifs aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (N-TIC), y compris le e-marketing, tout en offrant les conseils nécessaires sur le plan technique, commercial et juridique, a affirmé le président de l’association, Ishak Krama (maître formateur). Il a signalé, à ce titre, que l’association a enregistré, depuis sa création en 2017, un «vif engouement» des jeunes porteurs de projets en quête d’un environnement favorable pour promouvoir leurs activités, en coordination avec les acteurs concernés, tels que les organismes d’aide à l’emploi des jeunes, les collectivités locales et l’université. Parallèlement, des démarches sont entreprises par le biais du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), la Caisse nationale d’assurance-chômage (Cnac) et la Pépinière des entreprises à Ouargla pour inciter la création de startups, au titre d’une stratégie visant à répondre au mieux aux besoins socio-économiques, selon des cadres locaux de cet organisme.