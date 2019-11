Pétrole : Le Brent à plus de 63 dollars

Les prix du pétrole étaient stables hier en cours d'échanges européens, soutenus notamment par les spéculations concernant la réunion de l'Opep et de ses alliés début décembre. Hier matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 63,39 dollars à Londres, exactement comme lors de la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance perdait 0,03% à 57,75 dollars. Les prix avaient atteint vendredi des plus hauts depuis fin septembre, à respectivement 64,27 et 58,74 dollars, avant de s'inscrire en baisse.» La tendance haussière continue de dominer tandis que les marchés envisagent une potentielle hausse de la réduction de la production de brut de l'Opep», a expliqué Neil Wilson, analyste. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole doit se réunir la semaine prochaine à Vienne en Autriche, avec ses dix pays alliés (Opep+) pour décider du futur de leur accord. Si le doute subsiste encore sur de nouvelles baisses, «la reconduction de l'accord actuel semble déjà acquise», a jugé Tamas Varga, analyste. Les courtiers continuaient par ailleurs à surveiller l'état des négociations entre Washington et Pékin. Les deux parties ont envoyé des messages contradictoires vendredi sur la possibilité de mettre fin à la guerre commerciale, Donald Trump estimant qu'un accord était toujours à portée de main quand son homologue Chinois Xi Jinping s'est dit prêt à en découdre.