Assurance contre les catastrophes naturelles : Faible ancrage

La production de l'assurance contre les effets des catastrophes naturelles n’a toujours pas atteint son rythme normal enregistrant une relative progression des résultats depuis sont instauration en 2003. Aussi, le taux de souscription à cette assurance reste encore faible en dépit de la menace permanente liée aux risques des aléas naturels.

Les chiffres émanant du conseil national des assurances, indiquent que ce dernier n’a été que de 4,3% du chiffre d’affaire des assurances de dommages, en 2018, et de 5,4% lors du premier semestre 2019. Au second trimestre, les assurances contre les effets des catastrophes naturelles et les risques de construction ont évolué, respectivement, de 26,1% et 34,7% par rapport la même période de 2018. Il ressort ainsi que ce type d’assurance rendue pourtant obligatoire, par l’ordonnance N° 03-12 du 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et l’indemnisation des victimes n’a pas encore pris ancrage dans la culture assurantielle en Algérie. En fait, la loi de 2003, qui a instauré l’obligation de souscrire à ce type d’assurance, n’a pas prévu de mesures cœrcitives à même de garantir son application, avaient déploré d’anciens responsables du CNA. Parmi les secteurs les plus pénalisés figurent en premier lieu l’agriculture qui en subit les conséquences directes sur les assurances agricoles dont le chiffre d’affaire dans le marché national a sensiblement régressé durant l’année 2018, soit (-5,8%) par rapport à 2017. Les acteurs du secteur considèrent par conséquent que «développer les assurances agricoles est plus qu’impératif, à la fois pour le marché des assurances mais, aussi et surtout, pour le secteur agricole lui-même qui n’a pas à subir les contrecoups de chaque crise économique». Pour cause, «le secteur de l’Agriculture représente plus de la moitié de la production de la Nation en hydrocarbures lesquels, dans la subconscience nationale, représentent quasiment le tout pour le tout, alors que la réalité montre que le seul duo Agriculture-Commerce pèse, dans l’économie du pays, plus lourd que l’Or noir et le gaz». Une donne qui justifie tout l’intérêt à donner à ce secteur stratégique. En référence aux statistiques de l’ONS, à fin 2018, l’agriculture à elle seule emploie 10,9% de la population, soit sept fois plus que celui des hydrocarbures et tout ce qui l’accompagne comme industrie extractive (1,5%), soulignent le secrétaire du CNA dans un édito paru dans la dernière revue du conseil. Aussi, il s’agit peut-être d’aller dans l’analyse de cette attitude du citoyen vis-à-vis de l'assurance contre ce type de risques pour comprendre les raisons d’un tel comportement, et par la même occasion, rechercher les moyens pour une meilleure prise en charge de l'obligation d'assurance Cat-Nat, comme l’ont suggéré certains experts du domaine.

D. A.