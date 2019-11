Evasion fiscale : 12.000 milliards de dinars de dettes

L’évasion fiscale frappe. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, effarants. Les dettes fiscales sont à hauteur de 12.000 milliards de dinars, fait savoir Boubekeur Sellami, président de l'Association nationale des conseillers fiscaux Algériens. Et estime que le taux de recouvrement des impôts ne dépasse pas les 9%, précisant que de nombreuses catégories échappent à l’impôt et dont les redevances représentent le double du budget de l’Etat, l’informel constitue, selon lui, une échappatoire au paiement de cette taxe, et une force, qui résiste à toute démarche d’intégration parce qu’il est encouragé par «l’inégalité fiscale». Déplorant le laisser-aller qui marque le recouvrement de la fiscalité, le même responsable relève une «forte pression fiscale» qui pèse sur le citoyen ordinaire, rappelant que l'IRG prélevé sur les bulletins de paie des salariés rapporte 25% et que la TVA supportée par ces derniers en rapporte 30%. En dépit des difficultés rencontrées, il a été enregistré une amélioration progressive du recouvrement fiscal ces dernières années. Les prévisions indiquent que recettes fiscales atteindront cette année 2.800 mds DA. Mais le recouvrement demeure loin du niveau escompté.

Cette situation trouve son explication dans nombre de lacunes relatives principalement au déficit enregistré en matière de ressources humaines et matérielles et au retard accusé dans la numérisation des services fiscaux. Tout récemment, lors d’une réunion du Gouvernement, les propositions formulées ont été axées notamment sur «la révision des modalités de la définition des arriérés ainsi que le renforcement de la fonction de recouvrement, et ce, à travers le renforcement de la présence de l’administration fiscale à travers le territoire national et l’augmentation du niveau d’habilitation et d’encadrement de ses ressources humaines». Il est relevé la nécessité de «dresser un tableau de la situation du système national de recouvrement des taxes et impôts pour pallier à ces dysfonctionnements et aux grandes pertes affectant l’économie nationale, vu le faible niveau de recouvrement fiscal», soulignant que le paiement d’impôt «est une culture et dénote l’esprit de citoyenneté devant être chez les citoyens». Le Premier ministre a indiqué que l’Etat «est déterminé à réhabiliter, moderniser et humaniser l’Administration fiscale et à mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines pour réaliser cet objectif, étant donné qu’elle est au cœur du processus de réforme et de développement de l’économie nationale». Plus que jamais, s’impose l’impératif de mutualiser les structures réalisées au niveau local, notamment dans le domaine de la numérisation par les différents secteurs et leur mise à la disposition du projet de numérisation et de modernisation de l’administration fiscale. Il est également question d’accélérer la concrétisation du plan de réforme, relancer la fiscalité locale et exploiter toutes les assiettes fiscales non exploitées.

Fouad Irnatene