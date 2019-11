Le ministre des ressources en eau à Sétif : Les grands projets, inspectés

Deux grandes priorités ont marqué hier la visite de travail et d’inspection de M. Ali Hamam, ministre des Ressources en eau, à Sétif. Il s’agit, notamment, après avoir soulagé la ville de Sétif et certaines communes, d’alimenter la ville d’El-Eulma à partir du barrage de Maouane, maillon fort du système Ouest des grands transferts, en attendant l’achèvement et la mise en service du barrage de Draâ Edis, implanté dans la commune de Tachouda sur le système Est, et, dans le cadre de l’assainissement, procéder à la réutilisation des eaux usées des 6 stations d’épuration qui sont fonctionnelles, en veillant à la réalisation des 3 nouvelles stations de Guedjel, Aïn Arnet et Aïn Azel.

Une visite d’autant plus importante, qu’elle a permis au ministre, accompagné du wali et du président d’APW, de s’enquérir de l’état d’avancement des grands projets structurants, et, dans ce contexte, d’évaluer l’impact qu’est appelé à produire le mégaprojet des grands transferts sur l’alimentation des populations, avec près de 1. 800 000 habitants à l’horizon 2040 et l’irrigation de 36.000 hectares de terres agricoles.

Un grand projet structurant est appelé à transférer annuellement un volume de 313 millions de m3 sur ses deux systèmes, à partir des barrages de Ighil Emda (Béjaïa) vers celui de Maouane (Sétif) et Erraguene (Jijel) vers celui de Draâ Ediss (Sétif). Un projet qui s’intègre dans la stratégie du schéma national hydraulique.

C’est à ce titre que le ministre s’est rendu dans la commune de Guelel, où il a inspecté le périmètre d’irrigation du système Ouest de ces grands transferts qui s’étale sur 15.800 hectares, dont les travaux et l’équipement d’une première tranche de 9.300 hectares sont pratiquement achevés et les agriculteurs devant exploiter cet espace déjà connus.

Le ministre a insisté particulièrement sur la nécessité de lever les contraintes qui restent sur environ 700 m en aval, pour permettre d’achever définitivement cette première tranche et s’atteler à la réalisation de ce qui reste sur la superficie globale de ce périmètre.

«Il faut que le périmètre soit exploité», souligne-t-il, faisant état de sa disponibilité pour améliorer les capacités de pompage avec deux groupes. Il a appelé les responsables locaux du secteur à aller dans le sens de l’extension des superficies irriguées, en mobilisant les compétences et en optant pour des techniques appropriées, à l’instar du système de goutte-à-goutte.

Ali Hamam se rendra ensuite sur les champs captants de Chaâba El- Hamra et lancera les travaux de nouveaux forages destinés, notamment à améliorer la situation en eau des localités de Boutaleb, El-Hamma, Beida Bordj et d’autres localités dans la wilaya de Batna. Il a souligné toutefois que la solution ne réside pas dans les forages, mais le choix de deux sites susceptibles d’accueillir des barrages.

Il instruira les responsables concernés à lui présenter rapidement un plan de mobilisation des eaux de Kherzet Youssef. Plusieurs projets d’alimentation et d’assainissement seront inspectés par le ministre dans les communes de Guelel, Ouled Saber, Aïn Azel, El-Ouldja, El-Eulma, Ouled Saber et Ouricia, où il procédera à l’inauguration d’un réservoir de 40.000 m3, rattaché au système Est des grands transferts, avant de procéder à une action analogue dans la commune de Sétif sur la station de pompage (Booster), implantée à Fermatou.

F. Zoghbi