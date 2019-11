M. Belmehdi à Sidi Bel-Abbès : « Préserver l’unité nationale »

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a insisté, hier à Sidi Bel-Abbès, sur la nécessité de se concentrer sur les fondements et principes du message du 1er Novembre 1954, estimant qu'ils «sont des références pour préserver l'unité nationale». Présidant le troisième colloque international sur «L'islam et les questions de la société», organisé sous le thème : «Message du 1er Novembre : de la fondation à l'édification», le ministre a indiqué que le message du 1er Novembre représente «une étape décisive de l'histoire nationale». «Les fondements et les principes de cette étape décisive doivent être préservés, tout comme l'unité nationale», a-t-il dit, avant d'ajouter qu’«il est primordial d'ancrer, dans la mémoire du peuple algérien, les valeurs et constantes de l'identité».

Le ministre a rappelé que «l'Algérie, cible du colonialisme durant des décennies, avant de recouvrer sa souveraineté après une lutte acharnée, continue d'être visée par des courants étrangers, mais aussi par les campagnes de désinformation», tout en rejetant toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires des pays. «Nous devons rester fidèles aux sacrifices des martyrs, prendre l'exemple du message du 1er Novembre 1954, préserver l'unité nationale et se mobiliser autour de l'ANP», a martelé M. Belmehdi, appelant à l'implication de tout un chacun dans l'édification du pays pour sa prospérité. Les participants à ce 3e colloque international ont mis l'accent sur le rôle de ce message dans l'ancrage des valeurs, principes et constantes de la nation algérienne. Initiée par la direction de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, en collaboration avec l'université Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, le colloque a été marqué par la présentation de conférences, suivies de débats.

Les participants ont mis en exergue les hauts faits de la lutte de libération nationale, insisté sur la consolidation de la portée et les sens des constances de la nation algérienne, et mis en lumière les succès politiques et militaires de la Révolution algérienne. Par ailleurs, le ministre a inauguré une école coranique Cheikh-Tounsi-Mimoun, implantée dans la commune de Belarbi. Il a également inspecté la mosquée Abou-Bakr-Seddik, qui a fait l'objet de travaux de réfection.