Mme Fatma-Zohra Zerouati à Annaba : « Favoriser la présence de la femme dans l’économie »

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a déclaré, hier à Annaba, qu’elle est fière que la capitale de l’acier ait remporté le premier prix de la meilleure ville verte. Intervenant, lors de la cérémonie de clôture et de capitalisation des acquis du Projet Rovald, elle a souligné que ce prix renforce l’image de la métropole Annaba dans le bassin méditerranéen et sa place enviée en tant que destination touristique par excellence. «Cela constitue une motivation supplémentaire pour la société civile et les autorités de la wilaya, pour conserver le titre l’année prochaine», a-t-elle affirmé. Abordant la place de la femme, à l’occasion de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes (25 novembre ), la ministre a évoqué le rôle de celle-ci à travers sa participation dans la valorisation des déchets par le bais de la création de microentreprises à même de contribuer au développement d’une économie forte. «Comment préserver l’environnement et en même temps protéger la santé du citoyen sans polluer l’environnement ?» s’est-elle interrogée, préconisant, à ce propos, l’amélioration des capacités créatives de la femme et la mise en place d’une véritable stratégie et de mécanismes nouveaux pour une autre vision économique globale. «Cela permettra de créer des emplois, à la faveur de l’investissement dans les ressources humaines», a-t-elle soutenu, mettant l’accent sur la présence en force de la femme dans tous les secteurs d’activité. «La femme est fortement présente dans le secteur de l’environnement, avec 65% de la main- d’œuvre issue de l’université», a-t-elle fait remarquer. «Une femme forte, armée de la science et du savoir-faire est un rempart contre les violences d’où qu’elles viennent», a estimé Mme Zerouati, qui a plaidé pour la généralisation du Projet Rovald 2019 qui consiste en la valorisation des déchets pour protéger l’environnement. Ce projet a permis de créer à Annaba 16 entreprises pilotées par des femmes. Par ailleurs, 80 femmes ont bénéficié d’attestations de formation, dont 40 ont bénéficié d’ équipements de couture, lors de cet événement qui s’est déroulé en présence de la fondation allemande GIZ, à travers sa directrice résidente en Algérie, Mme Ella Schieber.

B. Guetmi