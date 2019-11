Adrar : Un projet de 400 logements

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a lancé, hier à Adrar, un projet de réalisation de 400 logements de type public promotionnel (LPP).

Le ministre a annoncé, par la même occasion, l’attribution à la wilaya d’un programme d’habitat supplémentaire constitué de 500 logements de type promotionnel aidé (LPA), et de 700 aides à l’habitat, en consacrant un financement supplémentaire de 1,5 milliard DA, avec un accompagnement de la wilaya pour ce qui concerne les travaux d’aménagement urbain. Achevant une visite de travail de deux jours dans cette wilaya, le membre du gouvernement a inspecté le projet du nouveau siège de la Cour de justice d’Adrar, pour lequel a été allouée une enveloppe de plus de 1,4 milliard DA et dont il a salué la qualité des travaux de cet édifice conçu dans le respect du cachet architectural typique de la région.

Le chantier de 80 logements de fonction destinés au secteur de l’Éducation nationale a été l’autre point au programme de visite de M. Beldjoud qui a insisté sur la réalisation des espaces verts dans les zones d’habitation et sur le renforcement des actions de volontariat dans les domaines du reboisement et de la préservation de l’hygiène du milieu.

Après avoir visité les projets du siège de la Police des frontières et de la résidence universitaire 2.000 lits, au chef-lieu de wilaya, le ministre a valorisé la dynamique de développement que connaît la wilaya dans différents domaines, notamment le secteur de l’Habitat, tout en réaffirmant l’accompagnement de la tutelle à la concrétisation de l’ensemble des projets du secteur dans cette wilaya.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a saisi l’opportunité, pour appeler les parties chargées de la réalisation à redoubler d’efforts en vue de finaliser les projets dans leurs délais et répondre à l’attente du citoyen en matière d’habitat et des équipements publics.