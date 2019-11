Enseignement supérieur : Vers la révision du système LMD ?

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a instruit les recteurs et les chefs des centres universitaires de procéder à une évaluation du système LMD (licence-master-doctorat), à travers l'identification des ses points forts et lacunes. Ces derniers sont tenus d’émettre les différentes propositions, à ce sujet, avant le 9 décembre prochain.

Une note, dans ce sens, a été envoyée aux présidents des conférences régionales des universités, pour les informer du lancement d’une réflexion pour la révision des arrêtés 711 et 712 relatifs au système LMD, adopté, rappelons-le, en 2004 dans nos universités, et qui a montré plusieurs dysfonctionnements. Il est demandé, à ce sujet, la contribution des différents intervenants, en faisant des propositions d’amendements.

Le département de Tayeb Bouzid a accordé à ses partenaires un délai jusqu'au 9 décembre prochain pour soumettre leurs rapports dans la perspective de l'organisation d'un séminaire national consacré à la présentation de toutes les propositions et solutions, et pouvoir ainsi trouver des solutions «consensuelles» qui puissent «arranger» toutes les parties à la fois.

Il est à noter que le président du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a lancé, sur sa page Facebook, un sondage, pour avoir une idée sur les pour et les contre du maintien du système LMD. Sans surprise aucune, la majorité (91%) des sondés ont réclamé l'abandon de ce système et le retour au système classique.

Abdelhafid Milat a également proposé un «large» débat autour du système d’enseignement LMD et de l’évaluer «concrètement», selon la réalité du terrain, mettant, notamment l’accent sur la dégradation du niveau de l’enseignement universitaire depuis son adoption.

Il faut dire que certains enseignants plaident pour le retour au système classique. Dans le cas échéant, ils exigent de l’adapter à la réalité algérienne, étant donné la particularité de chaque environnement.

D'autres enseignants ont également estimé que l'abandon du système LMD pourrait conduire au chaos, et ont suggéré de l'adapter aux mutations que connaît actuellement l’université algérienne, préconisant notamment la nécessité «d’actualiser» les programmes d’enseignement appliqués dans ce système.

L’amélioration du rendement du système LMD passe, selon eux, par la révision des méthodes d’accession d’un palier à un autre, l’actualisation des programmes et de la gestion administrative, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des étudiants. Il est question, selon eux, de revoir les textes régissant le système LMD, dans le souci d’une «meilleure» cohésion.

Côté étudiants, on estime que l’application du LMD a été faite dans la «précipitation», et l’approche pédagogique du système de formation universitaire n’a pas été tenue en compte. Ils avancent, d’ailleurs, que la formation à ce système s’imposait d’abord pour les formateurs avant les étudiants. Le manque de moyens financiers a aussi été pointé du doigt.

S’exprimant, à propos de cette question, Lardjane Dahmane, conseiller et concepteur en pédagogie universitaire, a déclaré récemment que pour rehausser le curriculum LMD, il faut «valoriser» l’acte d’enseigner en milieu universitaire. De plus, les textes réglementaires doivent prescrire des actions concrètes en faveur des enseignements.

«Cela signifie également d’encourager le développement des compétences pédagogiques et des habilités d’enseignement, en mettant à la disposition des enseignants les moyens de se former et de se perfectionner en pédagogie universitaire, ainsi qu’un programme d’accompagnement dit mentorat», a-t-il suggéré.

Sarah Benali Cherif