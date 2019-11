Enseignants du primaire : Menace de boycott des examens

Les enseignants du cycle primaire qui observent depuis 2 mois un mouvement de grève cyclique de trois jours par semaine ont décidé de durcir le ton et menacent désormais de boycotter les examens du 1er trimestre au cas où leurs revendications ne seront pas prises en charge par le ministère de l’Education nationale.

Hier, un rassemblement de grévistes a été organisé devant l’annexe du ministère de l’Éducation nationale, sis à Ruisseau (Alger), à l’appel de la Coordination nationale des enseignants du primaire, au cours duquel, ils ont renouvelé leurs demandes pour la prise en charge de leurs revendications socioprofessionnelles et d’autres d’ordre pédagogique.

Parmi les revendications formulées par les enseignants, figurent le droit à la retraite proportionnelle sans condition d’âge, le recrutement de surveillants pédagogiques pour dispenser aux enseignants les tâches d’accompagnement des écoliers en dehors des classes (cantine, la récréation…), la restructuration du cycle primaire et la réduction du volume horaire des enseignants, la reconsidération de la classification des enseignants de l’enseignement primaire conformément au certificat d’emploi et aux tâches pédagogiques assignées, la création de nouveaux grades d’enseignants pour les matières scientifiques, littéraires et l’éducation physique (sport). La plateforme de revendications comporte, également, la révision des programmes pédagogiques pour notamment alléger le poids des cartables ou encore la révision des calendriers des vacances et de la rentrée scolaires pour les régions du sud du pays et l’ajustement du statut des enseignants formés après le 3 juin 2012 pour leur permettre de bénéficier d’une promotion au rang de composante.

Il convient de rappeler qu’une réunion entre des représentants de la Coordination nationale des enseignants du primaire et du ministère de l’Education nationale a eu lieu le 21 novembre dernier sans pour autant aboutir à un accord.

Le département de Belabed a instruit à cet effet ses directions de wilayas à l’effet de procéder au comptage des heures perdues suite à ce débrayage en vue de mettre en place un programme spécial de rattrapage des cours qui n’ont pas été dispensés, notamment pour les élèves des classes d’examen, soit de la 5e année.



Le recours aux vacances d’hiver envisagé pour sauver le 1er trimestre



Pour sauver ce premier trimestre perturbé par les grèves, le recours aux vacances d’hiver est envisagé pour rattraper les cours qui n’ont pas été dispensés. Pour ce faire, le ministre a formulé un certain nombre de propositions à l’adresse des inspecteurs et des directeurs d’établissements pour mettre au profit la première semaine des vacances d’hiver, prévus, rappelons-le, du 19 décembre au 5 janvier 2020.

Il convient par ailleurs de rappeler qu’Abdelhakim Belabed avait déclaré que les revendications soulevées par les enseignants du cycle primaire étaient des dossiers «pris en charge» avec le partenaire social. «Les 15 syndicats du secteur, qui travaillent avec nous, ont fait montre d'une grande maturité et de responsabilité concernant le traitement de ces revendications, particulièrement en cette conjoncture sensible», avait-il noté avec satisfaction. Il avait assuré que ses services étaient en train d'étudier ces dossiers «bien avant» qu’ils ne fassent objet de revendications des organisations syndicales, soulignant que le traitement de certains dossiers socioprofessionnels «nécessitent du temps».

Kamélia Hadjib