Eric Overvest, coordinateur en Algérie des systèmes des Nations Unies : « 87.000 femmes tuées dans le monde en 2017 »

La célébration de la journée mondiale pour l’Elimination de la violence contre les femmes, selon le coordinateur du système des Nations Unies à Alger, vient rappeler cette année que la violence contre la famille est une grave atteinte aux droits fondamentaux. Il faut savoir qu’en 2017, pas moins de 87.000 femmes, ont été tuées dans le monde, dont 58% par leur conjoint et 137%, par des membres de leurs familles.

M. Overvest affirmera que 49 pays actuellement ne disposent pas de loi pour la protection des femmes à l’égard de la violence qui prend une forme sexuelle, physique, mentale ou de misogynie. C’est d’ailleurs pour cela que l’égalité du genre et la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination contre les femmes font partie des 17 objectifs du développement durable pour l’agenda 2030 des Nations unies. S. D.