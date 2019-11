Rencontre sur la violence à l’égard des femmes : Tous unis pour le droit à une vie épanouie

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme a organisé, hier, une rencontre nationale au Centre national de formation du personnel spécialisé de Birkhadem, et ce en présence de la chargée du secteur, Mme Ghania Eddalia, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et de la Culture par intérim, M. Hassan Rabehi, le premier responsable de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mohamed Miraoui, ainsi que des représentants des ministères du Travail et de la Sécurité sociale, et des Affaires religieuses. Étaient également présents, à cet espace, dédié au respect de la femme et la réhabilitation de son rôle dans la société, le coordinateur du système des Nations unies en Algérie.



240 affaires pour coups et blessures en 2019 dont 24 entraînant la mort



Intervenant lors de cette journée d'information et de sensibilisation, Mme Eddalia a réitéré l'engagement de son département à bannir tous les actes portant atteinte à la société, fondés sur le genre qui fragilisent les relations familiales, affirmant que ces genres de tribunes vont dans le sens du renforcement de la femme à travers une réflexion pour le développement de l'aspect préventif et l'implication de toutes les parties dans cette démarche. Elle précisera que la femme a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement et des débats à caractère national et des rendez-vous politiques majeurs, et ceci, s’est traduit dans les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violence, notamment sur le plan législatif à la faveur de l’amendement en 2015 du code pénal qui a renforcé les peines et sanctions à l’encontre des contrevenants auquel s’ajoutent des campagnes de sensibilisation à ce fléau. La ministre poursuivra pour affirmer que malgré ces mesures, l’Algérie, à l’instar des autres pays, n’échappe pas à la violence contre les femmes, signalant ainsi, durant l’année en cours 1.228 victimes sur 4.368 en situation de détresse. Elle ajoutera que pas moins de 240 affaires ont été portées à la justice dont 24 de la part du conjoint ayant entraîné la mort de la femme. Mme Eddalia ne manquera pas de souligner dans le même cadre que 88 affaires judiciaires pour harcèlement sexuel durant les neuf premiers moins de 2018, dans les lieux publics, ont été enregistrés, alors que les services de la sûreté avaient fait état durant le premier semestre de l’année encours, 5.620 plaintes, dont 4.601 concernant la violence physique, provoquant 22 décès. Parmi celles-ci, 96 avaient atterri à la justice. La chargée du secteur ne manquera pas de souligner enfin que son département aspire à la révision des programmes et des dispositifs actuels pour une meilleure insertion de la femme, citant, à titre illustratif, l’installation de la commission nationale de la protection de la femme qui œuvre à la promotion de cette dernière.



M. Rabehi : « Nous sommes déterminés à réduire la violence aux niveaux les plus faibles. »



Pour sa part, le ministre de la Communication, de la Culture par intérim et porte-parole du gouvernement, M. Hassan Rabehi, insistera sur le renforcement des acquis de la femme en matière de protection d’autant plus que l’Algérie, depuis le recouvrement de sa souveraineté nationale, n’a pas hésité à adopter des traités régionaux et internationaux en rapport avec les droits de l’homme, rappelant qu’en 1996, elle avait ratifié l’accord relatif à la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes, sans oublier le fait que «notre religion, dira-t-il, accorde une place de choix au bon traitement de la femme».

Cela, n’a pas empêché, pour autant, selon M. Rabehi, d’assister à la propagation du phénomène de la violence contre les femmes qu’il impute à des raisons sociales, culturelles et économiques et auquel il faut faire face dans le cadre d’une approche multisectorielle et une stratégie nationale afin d’éviter ses lourdes conséquences sur les plans, à la fois, familial et social. A cet effet, il citera, certaines actions menées par le secteur de la communication, à l’image des campagnes de sensibilisation lancées par les radios locales ainsi que l’interdiction par la loi de l’audiovisuel, de diffusion de tout programme portant atteinte à la femme, insistant ainsi, sur un seul message du secteur, à savoir le refus de justification de la violence à l’égard des femmes, des enfants et des couches vulnérables. «Nous sommes déterminés à réduire la violence aux niveaux les plus faibles et l’amendement des textes de loi ainsi que la consécration par l’Etat du principe d’équité et d’égalité entre les deux sexes dans le domaine de l’investissement et l’entrepreneuriat vont dans ce sens», conclura-t-il.

Dans le même ordre d’idées, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, mettra en exergue la loi sanitaire de 2018 qui consacre la déclaration obligatoire des cas de violence contre les femmes, conformément à l’article 198 qui stipule que les professionnels de la santé sont tenus d’informer les services concernés des cas de violence accueillis. C’est le cas aussi de l’article 199 qui incite le médecin à mentionner les blessures et les coups, à travers un certificat médical explicatif, rappelant, par la même occasion les efforts consentis par son département pour la promotion et la protection de la femme, comme c’est le cas pour la commission nationale de la population ou encore la commission de la santé reproductive et le confort familial. Sur ce plan, le ministre évoquera le partenariat avec le mouvement associatif pour prendre en charge les femmes violentées dans le cadre d’une liste de services sanitaires et de planification familiale au niveau des établissements de soins de proximité, qui a concerné, 10 centres de références répartis sur dix wilayas, dans le cadre d’une opération pilote.

M. Miraoui ne manquera pas de souligner enfin que l’Algérie a, une fois de plus, fait part de son engagement à lutter contre la violence à l’égard des femmes, lors du congrès mondial de la santé et du développement, qui s’est tenu durant le mois en cours.

Il est à signaler que cette rencontre a été une occasion pour honorer des représentantes du mouvement associatif, des professeurs d’université, de médecine légale pour leurs contributions, dans le domaine de la protection et la prise en charge des femmes avant de clore la journée par le lancement d’une caravane qui touchera toutes les wilayas pour la sensibilisation à la lutte contre la violence des femmes.

Samia D.