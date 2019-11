Il propose son nouvel appareil « E195-E2 » : Embraer déploie ses ailes

L’entreprise brésilienne d’aéronautique Embraer a organisé, hier à l’aéroport international d’Alger, une démonstration de son avion de nouvelle génération, E195-E2, par une équipe de spécialistes. La présentation s’est déroulée, en présence de nombreux ambassadeurs et cadres du secteur de l’aéronautique.

Dans une déclaration à El Moudjahid, Flavio Marega, ambassadeur du Brésil, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette séance de présentation, indiquant que du fait que l’Algérie va renouveler sa flotte aérienne, ce projet constitue une opportunité idoine pour proposer notre nouvel avion qui est a-t-il précisé «beaucoup plus efficient avec 24 % moins de consommation de combustible». Mettant l’accent sur la coopération entre l’Algérie et le Brésil, il a indiqué que «nous avons des relations économiques commerciales et politiques excellentes». S’agissant de volume des échanges commerciaux, il a indiqué qu’il est de l’ordre de 3 milliards de dollars. Il a précisé que «l’Algérie est le deuxième partenaire de Brésil en Afrique du Nord et le Moyen-Orient». Il a souligné que «dans le domaine politique nous avons un mécanisme de haut niveau de dialogue stratégique politique.

Et également nous avons beaucoup de coopérations dans les domaines économiques».

Il a cité à titre d’exemple le programme de formation des cadres pour le développement des nouvelles techniques de taille de pierres précieuses et semi-précieuses à Tamanrasset et le projet de traitement du cuir pour le domaine de l’artisanat, avant d’ajouter «le lancement d’un projet de coopération dans le domaine du tourisme écologique».

En réponse à une question relative à la possibilité de procéder prochainement à l’ouverture d’une ligne directe Alger-Brésil, il a indiqué que «la décision revient aux compagnies aériennes». «Je pense une fois que les échanges commerciaux et touristiques augmentent cela naturellement va générer une ligne aérienne directe entre les deux pays», a-t-il indiqué, tout en affirmant à cet effet la disponibilité des entreprises brésiliennes pour investir durablement, et à accompagner davantage l’Algérie dans son développement. Appuyant ses dires, M. Marega a cité à titre d’exemple, l’entreprise brésilienne spécialisée dans la production des moteurs pour générateurs électriques à basse et moyenne tension, à Relizane. Il est à rappeler, à ce titre que la capacité prévisionnelle de cette usine est estimée à l’ordre de 20.000 à 30.000 moteurs à basse tension et jusqu'à 10.000 unités à moyenne tension.

Le diplomate a fait savoir également que l’entreprise multinationale brésilienne spécialisée dans la fabrication de bus Marcopolo a exprimé sa volonté à investir en Algérie. D’ailleurs, dit-il « une délégation composée des cadres de Marcopolo a effectué récemment une visité en Algérie. Objectif : L’étude du marché et la réalisation d’une usine». De son côté, Theo Wensink représentant commerciale de la compagnie aérien Embraer a exprimé sa satisfaction quant à l’organisation de cette séance de démonstration de l’appareil E195-E2. Il dira dans ce sens que son entreprise est le leadeur mondial dans production des types d’appareils d’une capacité de 150 sièges. Il a estimé à cet effet que leur offre va répondre inéluctablement aux besoins de la compagnie Air Algérie.

Makhlouf Ait Ziane