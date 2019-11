M. Loukal présente le PLF-2020 au Conseil de la Nation : Maintenir le niveau d’investissements et créer des postes d’emploi

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a indiqué, hier, que l'État veille, à travers la loi de finances pour 2020, à maintenir un certain niveau d'investissement à même de réaliser une croissance économique et de créer des postes d'emploi.

Présentant le projet de loi de Finances 2020, devant les membres du Conseil de la Nation, lors d’une séance plénière présidée par le président par intérim du Conseil, Salah Goudjil, à laquelle ont assisté le ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil et d’autres membres du Gouvernement, M. Loukal a précisé que le projet prévoit l'affectation d'un montant supplémentaire estimé à 150 milliards de DA aux dépenses imprévues, dont 70 mds DA pour l'achèvement des programmes en cours de réalisation dans le secteur de l'Habitat.

Il fera savoir également que le projet de loi a prévu des incitations fiscales au profit des start-up, outre la création de 4 types de zones industrielles à travers le pays en vue d'abriter ces start-up et créer un fond pour les soutenir. Il a été également suggéré la suppression de la règle 51/49 régissant l'investissement étranger en Algérie pour les secteurs non stratégiques, en vue de diversifier les sources de financement de l'économie et de recourir «au besoin et de manière sélective», au financement extérieur auprès des institutions financières internationales pour le financement des projets économiques structurels et fructueux, outre le renforcement des taxes sur la fortune et les biens. Selon le texte de loi, les citoyens peuvent importer des véhicules de tourisme d'occasion de moins de trois ans avec moteurs à essence et respectant les normes environnementales, et ce avec leurs propres moyens financiers. En matière de protection de l'environnement, il a été suggéré la création d'une taxe sur l'environnement appliquée dés la souscription des contrats d'assurances avec un montant de 1.500 DA sur les voitures touristiques et 3.000 DA sur les autres types de véhicules, la réorganisation du système fiscale imposé sur les appareils électriques à haute consommation et l'augmentation des montants des taxes sur l'environnement en fonction du principe «pollueur-payant».



Les importations de marchandises devraient baisser de 12% et celles des services de 16%



Quant au renforcement de la solidarité nationale, il a été proposé l'augmentation, de 1% à 2%, de la contribution solidaire appliquée sur les importations au profit de la CNR.

Le ministre a également affirmé que le texte prévoit une augmentation des revenus des exportations des hydrocarbures en 2020 de 2% par rapport à 2019 pour atteindre 35,2 milliards de dollars (contre 34,5 milliards de dollars en 2019), et ce en raison d'une augmentation de 2,06 % des quantités des hydrocarbures devant être exportées.

Quant aux importations, le projet de loi prévoit leur baisse de 13,3 % à 38,6 milliards de dollars en 2020. Les importations des marchandises devraient baisser de 12 % et celles des services de 16%. Le déficit de la balance des paiements devrait atteindre -8,5 milliards USD en 2020, contre -16,6 milliards USD en 2019, soit d'une baisse de 8,1 milliards USD.

Les réserves de change connaitront une contraction à 51,6 fin 2020 ce qui représente 12,4 mois d'importations sans facteurs de production. En matière dépenses publiques, le PLF 2020 prévoit également une baisse de 8,6% à 7,823 mds USD, un recul de 1,2% dans les dépenses de fonctionnement et de 18,7% en termes de dépenses d'équipements.

Le budget de fonctionnement de l'année prochaine assurera 33.179 postes budgétaires dont 16.117 nouveaux postes pour garantir la gestion de 1.353 établissements en cours de réception au profit de plusieurs secteurs.

En 2020, la masse salariale dépassera les 2.900 milliards de DA, alors pour un nombre de postes budgétaires dépassant 2.279.555 postes. Concernant le budget d'équipement, le PLF a réservé une enveloppe de 1.619,88 mds DA (37,7%) au budget d'autorisation de programmes de 2020, en sus d'un autre montant de 2.929,7 mds DA pour les crédits de paiement. Aussi, le budget de 2020 a inscrit un nouveau programme de 469,88 milliards DA dont 190,19 milliards DA pour de nouveaux programmes et 279,69 milliards DA destinés à la réévaluation de programmes en cours de réalisation, outre 150 milliards DA affectés aux dépenses imprévues. Quant aux recettes globales du budget, elles passeront à 6.200,3 milliards DA en 2020, soit une baisse de 7% en raison du recul de la fiscalité pétrolière à 2.200,3 milliards DA.



Les sénateurs appellent à améliorer le recouvrement fiscal



Les membres du Conseil de la nation ont axé leurs interventions lors des débats autour du projet de loi de finances 2020 par le ministre des Finances, Mohamed Loukal, sur la nécessité d’améliorer et de renforcer le recouvrement fiscal, tout en soulignant que l’adoption de nouvelles taxes devrait être suivi par la mise en place de nouveaux mécanismes à même de contribuer à l’augmentation du rendement de la fiscalité.

Le membre Mohamed Bentaba du tiers présidentiel, a interrogé le gouvernement sur le sort des usines de montage des véhicules en Algérie et sur le taux d’intégration réalisé par ces dernières, tout en exigeant un bilan et des chiffres qui indiquent si le Trésor public tire profit des projets de montage ou de l’importation directe des véhicules et des opérations de dédouanement .

Le même membre a souligné la nécessité de mettre fin aux mauvaises pratiques dans les dépenses de l’argent public et d’accorder la priorité aux dépenses de gestion, tout en exigeant de présenter le taux et les mécanismes mis en place pour le recouvrement fiscal.

Pour sa part, le membre Ahmed Bouziane du tiers présidentiel a souligné l'importance d’un ministère qui de la Planification et de la Prospective qui prendra en charge la réalisation d’études prospectives sur les problèmes rencontrés par chaque secteur, tout en appelant à faire des banques de véritables partenaires pour faire face au marché parallèle et à la fraude fiscale et à l'utilisation illégale de l’argent publics.

M. Boudjemaa Zaffat du Front de libération nationale (FLN) a souligné l'importance de prendre des mesures exceptionnelles au profit des gens du Sud, en leur accordant l’accès aux zones destinées à l'investissement et de la mise en valeur des terres pour l’agriculture.



Unanimité quant à la nécessité de procéder à la modernisation et à la restructuration du système fiscal



Le membre du Conseil de la nation du FLN, Mohamed Eid Balaa, a souligné quant à lui l'importance de restructurer les systèmes fiscaux et de renforcer les procédures en matière de recouvrement des impôts, soulignant que le faible recouvrement demeure «un sérieux problème qui fait que les secteurs de grande importance ne profite pas des ses revenus».

De l'avis de M. Balaa, le fait d’imposer de nouvelles taxes reste inefficace en cas où les instances concernées n’arrivent pas à recouvrer les taxes actuelles, appelant à mettre en place de nouvelles procédures pour encadrer cette opération.

M. Hamid Bouzekri du RND a appelé à la modernisation et à la restructuration du système fiscal, à même de permettre aux établissements financiers concernés d’améliorer le recouvrement et de renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale dans ce domaine.

Il a également souligné l'importance de revoir les modalités de versement des transferts sociaux, tout en s’interrogeant sur l’impact qu’aurait l'importation de voitures de moins de trois sur le citoyen algérien qui veut améliorer ses conditions de vie en matière de logement, de santé et de l'éducation.

M. Mouloud Mubarak Flouti du Rassemblement national démocratique nationale, a souligné la nécessité de mettre fin au problème de l'évasion fiscale, qui affecte la capacité de l'État à mobiliser des ressources supplémentaires pour couvrir les dépenses liées aux opérations de développement dans le pays.

M. Flouti a également appelé à la rationalisation des transferts sociaux, tout en estimant que le maintien des subventions dans la forme actuelle nuirait au budget et aux franges sociales qui méritent ces aides.

Salima Ettouahria