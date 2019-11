Vols de véhicules : un phenomène inquiétant

S’il y a un délit qui revient souvent dans les grandes villes, c’est bien celui du trafic et vol des véhicules. Les quartiers, en effet, ne sont plus à l’abri de ce phénomène qui prend de l’ampleur avec l’insécurité urbaine, devenue, de nos jours, une menace réelle sur laquelle il est difficile de fermer l’œil.

Le parc automobile a évolué ces dernières années et, par ricochet, les vols de voitures aussi. Les automobilistes dorment les yeux ouverts. La hantise de ne pas retrouver leur véhicule, stationné la veille dans la cité, ou même sous le balcon, malmène les esprits des propriétaires qui prient, toute la nuit, pour que des mains baladeuses «épargnent» leurs bagnoles acquises au coût de mille et un sacrifices et privations. La délinquance de proximité mise sur ce créneau, c’est un fait ces dernières années, avec des bandes de malfaiteurs, spécialisées, organisées et structurées même au-delà des quartiers. Aujourd’hui, l’on assiste aussi à l’extension de ces vols aux deux-roues, très utilisés par les Algériens qui découvrent ou redécouvrent, c’est selon, ce moyen pour effectuer leurs déplacements. Les bilans des services de sécurité, à vrai dire, viennent confirmer par les chiffres la recrudescence de ce fléau dans les villes. La brigade de gendarmerie de Baba Hassen, dans la wilaya d’Alger, vient, il y a quelques jours, de mettre hors d’état de nuire une bande de malfaiteurs constituée de 5 individus qui s’étaient spécialisés dans le vol de véhicules dans les wilayas d’Alger et Blida. La police et la gendarmerie nationale sont très souvent alertées par les citoyens dans certains quartiers qui font l’objet même de vols en série, à l’ouest d’Alger et plus précisément à Ouled Fayet et Sebbala. Le phénomène ne se limite point, bien sûr, aux seules wilayas sus-mentionnées, puisque d’autres régions du pays ne sont pas épargnées par ce fléau. C’est ce qui ressort, en fait, des statistiques de la sûreté nationale qui avait enregistré, durant le seul premier semestre de l’année en cours, pas moins de 179 véhicules volés et l’arrestation de 139 suspects.

L’ampleur du phénomène est aussi prouvée par tous ces dossiers présentés aux sociétés d’assurance pour indemnisation dans le cadre du sinistre de vol de véhicules. Les chiffres de l’union des assureurs, en effet, font ressortir 202 victimes, durant un seul trimestre, dont plus de 48% de couleur grise, suivie des noires et des blanches, avec respectivement 20 et 17%. S’agissant des marques de véhicules les plus ciblés, l’on trouvera «Renault», avec un taux de 17,9%, «Hyundai» avec 12,9%, «Chevrolet» avec 12,5% et «Dacia» avec 11,8%, totalisant ainsi 55% des véhicules volés. Il faut signaler que l’interdiction d’importation de la pièce automobile a été suivie d’indisponibilité des pièces de rechange d’origine de certaines marques, selon certaines sources, d’où le choix des véhicules visés par les malfaiteurs qui recourent à la vente des voitures volées après l’avoir démontée et désossée.

Aujourd’hui, la lutte contre ce fléau n’est pas seulement l’affaire des services de sécurité, mais aussi du citoyen lui-même, appelé à faire preuve de plus de vigilance et surtout repenser des gestes qui paraissent anodins et banals, répétés quotidiennement qui coûtent cher au automobiliste, à l’instar de la remise des clefs à des tierces personnes pour garer ou laver sa voiture, sachant que les enquêtes, menées jusque-là, par la sûreté nationale renvoient aux parkings et au stations lavage comme source directe ou indirecte en rapport avec ces mêmes vols.

Samia D.