Batna : Premier numéro de la revue culturelle Nawafid

Le premier numéro de la revue culturelle «Nawafid» (Fenêtres) vient d’être publié par la maison de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa de la ville de Batna. Ce nouveau-né, à caractère culturel, se propose d’immortaliser le passage des artistes et des intellectuels à la maison de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa, ouverte en 1977 et qui compte parmi les premières maisons de la culture en Algérie, a indiqué son directeur, Abdelmalek Benbekhta. Le premier numéro de la revue propose notamment deux interviews, dont la première avec le photographe et artiste, Abdelkader Guemguem, et la seconde avec le musicien, Lazhar El Hadj Tayeb ,qui ont formé de nombreux artistes chacun dans son domaine. Ces interviews constituent une reconnaissance des contributions de ces deux artistes à la formation d’une génération de photographes et de musiciens au travers des ateliers qu’ils ont animé pendant plusieurs décennies à la maison de la culture, a indiqué Mohamed Benslimane, rédacteur en chef de cette publication trimestrielle.