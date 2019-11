Parution, Attrape-rêves, Roman de Narimane Yakhlef Chentouf : Aux confins du surréalisme

Narimane Yakhlef Chentouf est certes modeste et timide de nature, mais elle semble plutôt «fonceuse» lorsqu’il s’agit d’écrire, et de surcroit des romans.

Pourquoi fonceuse ? Parce que le tout dernier roman qu’elle vient de produire fait, mine de rien, 288 pages : ce qui prouve que l’auteure a du souffle. Souffle littéraire, cela s’entend. Beaucoup de mérite sous cet angle donc, et surtout chapeau-bas pour cette capacité à aller taquiner du coté de la dimension surréaliste. Mais en attendant de lire attentivement son roman, il serait utile de le présenter dans sa forme : 288 pages, disions-nous, et une entrée en matière de quatre chapitres : «Dans le secret des pages» (page 9) ; «La magie des êtres» (p.87) ; «Des jeux et des enjeux» (p.157) ; «Nulle affection ne corrompt l’instinct voyageur» (p.205).

Cela dit, le texte de couverture indique ci-après que « l’Histoire est entre l’imaginaire et le réel, le supposé et le vécu. Il y a la part du rêve -et de la capture du rêve. Amira fait des études pour être bibliothécaire, exerce un moment, lit un livre qui la passionne et la pousse à devenir esthéticienne. En réalité, dans les seuls moments tangibles de l’intrigue, c’est l’aventure d’une réussite à la loterie de la Green Card qu’elle raconte, dans le style de la poupée russe, à travers un brassage de personnages tirés de mannes littéraires, filmiques et théâtrales, mais aussi de la réalité de ses anecdotes personnelles, riches en péripéties pleines de passion et d’enseignement». Quand à la couverture proprement dite, elle est originale en ce qu’elle fait figurer une œuvre picturale de l’auteure elle-même qui, ne l’oublions-pas, est aussi artiste-peintre à ses heures.

Pour l’instant, hélas, on ne peut en dire davantage ; mais nul doute que ce roman, qui d’ores et déjà suscite une grande curiosité au plan de la lecture, fera l’objet, pourquoi pas, d’une note en ce sens et ce, dans l’une de nos prochaines publications.

Kamel Bouslama



Bio Express :

Née à Mascara en 1972, Narimane Yakhlef Chentouf est diplômée en sciences exactes de l’université de Bab-Ezzouar. Elle a longtemps enseigné les mathématiques. Mère de trois enfants, artiste-peintre par passion, férue de poésie, elle écrit beaucoup et ce, depuis son plus jeune âge. Son avant-dernier roman, «Les foulées troubles», a été publié en 2018 par le même éditeur (Nécib Editions). Elle réside actuellement à Alger et enseigne toujours.