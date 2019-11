Inauguration de la galerie d’Art de l’Opéra d’Alger : La Serbie à l’honneur

Dédié à la création, un nouvel espace culturel a été inauguré, dans la soirée de dimanche dernier, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, baptisé «Galerie d’art de l’Opéra d’Alger», et ce dans la perspective d’offrir, à ses habitués, des expositions diverses. *

Cette nouvelle galerie d’art a signé son baptême de feu à travers un vernissage d’une exposition regroupée dédiée à la Serbie sous le thème «La Serbie vue par des artistes algériens», qui se poursuivra jusqu’au 28 du mois en cours.

En effet, c’est en présence du représentant diplomatique accrédité en Algérie de la République de Serbie, M. Jankovic Aleksandarainsi, que son homologue, le directeur général de l’Opéra d’Alger M. Noureddine Saoudi a inauguré cette galerie d’arts au sien de la prestigieuse Opéra, et ce lors d’une cérémonie de vernissage qui a regroupé huit artistes peintres mettant la Serbie à l’honneur. Une vingtaine d’œuvres, différentes dimensions, signées par des artistes plasticiens illustrent les murs de la galerie d’arts de l’Opéra d’Alger. Les artistes venus de différentes villes du pays ont réalisé des œuvres dans différentes techniques. Mme Laib Nadjima, qui expose quatre tableaux figuratifs avec la technique de peinture à l’huile, Mme Ababsia Djamila qui participe avec trois tableaux dans le semi-abstrait avec acrylique sur toile, M. Kezas Yacine qui a contribué avec trois œuvres abstraites significatives en utilisant une peinture mixte, M. Bouhali Salim venu de Biskra avec trois œuvres acrylique sur toile en semi-figuratif et M. Bouzid Abderrezak de Bordj-Bouareridj qui présente deux tableaux peinture mixte en figuratif et une sculpture en bois, ainsi que la participation de M. Mohamed Demichevenu de Annaba avec deux tableaux figuratifs.

A tout cela la professeur-associée, l’artiste peintre Mme DoçentAyşegül Ö. Poroy, épouse du représentant diplomatique de la République turque en Algérie n’a pas manqué de participer avec trois œuvres. Il y a lieu de noter que cette exposition est l’initiative de l’ambassadeur de la République de la Serbie, M. Jankovic Aleksandar qui a sollicité ses artistes pour réaliser cette panoplie d’œuvres représentant différents aspects de la Serbie. Dans son allocution de bienvenue, ce dernier a exprimé sa satisfaction, remerciant chaleureusement, à cet effet, le ministère de la Culture ainsi que l’Opéra d’Alger, à sa tête M. Noureddine Saoudi pour «les efforts déployés pour la concrétisation et la réussite de cette exposition». «Nous sommes aussi très honorés que le vernissage de cette exposition soit choisi pour l’inauguration de la galerie de l’Opéra d’Alger», a-t-il ajouté. Qualifiant leurs réalisations d’«excellentes», M. Jankovic Aleksandar a, en outre, remercié les artistes qui ont, selon lui, mis en valeur les différents aspects de la Serbie grace à leurs œuvres, citant à titre d’exemple l’architecture, le patrimoine culturel et le costume traditionnel serbe. L’ambassadeur de la Serbie a, par ailleurs, affirmé que «la tenue de cette exposition reflète les excellentes et profondes relations entre l’Algérie et la Serbie qui remonte au début de la révolution algérienne».

Il s’agit, précise M. Jankovic Aleksandar de l’un des meilleurs exemples, «le caméraman serbe, Stevan Labudovic, qui a passé plus de trois années ans dans les maquis algériens». «Ses photos et vidéos sont et resteront témoins des batailles de la glorieuse révolution algérienne», a-t-il conclu. De son côté, le directeur de l’Opéra d’Alger, Boualem Bessaïah, M. Noureddine Saoudi a affirmé, dans une déclaration à El Moudjahid en marge de cette double circonstance : «L’Opéra est un lieu de grande attractivité, un pôle culturel par excellence. Il m’avait semblé qu’il est tout à fait normal d’ouvrir d’autres espaces ». L’intérêt, explique M. Saoudi «est double. En premier lieu c’est de permettre une traçabilité à nos artistes-peintres et en même temps d’octroyer à notre public, quand il vient pour les spectacles, d’avoir accès à une autre forme d’art, donc dans ce cas précis les arts-plastiques ».

Dans cette optique, il a souligné que «tout cet espace est dédié aux artistes», et en mêmetemps un espace qui sera «très organisé». «Alors je m’explique, nous sommes dans le devoir de créer une sorte de synergie donc, j’ai chargé la gestion de cet espace à un connaisseur qui va évidemment gérer et sélectionner les artistes qui sera sous ma direction», a-t-il précisé.

Le premier responsable de la prestigieuse Opéra d’Alger a indiqué qu’«il existe un autre segment qu’il désire mettre en place». «C’est toujours dans le même cadre. Ce que j’appelle la mise en place de ce qui peut être à défaut à l’extérieur. Il s’agit d’un espace de documentation musicale qui sera dédié aux personnes qui ressentent le besoin de consulter. Cette aide, de la même manière que nous avons mis en place un espace littéraire, que j’espère aura une longue durée, a été inauguré, et puis sur le plan musical je n’oublie pas que c’est la mission principale de l’Opéra», a-t-il conclu.

Sihem Oubraham