Grand angle : Des signes révélateurs

Les préparatifs pour la tenue de la Conférence internationale de Berlin se poursuivent. Mais à ce jour, aucune date officielle n’a été annoncée, Aucune fuite non plus n’a filtrée sur la date exacte à laquelle l’Allemagne espère réunir sous les cieux de sa capitale, les principaux acteurs locaux et internationaux concernés par le dossier libyen. Prévue dans un premier temps pour fin octobre, puis fin novembre, cette conférence serait finalement envisagée pour le mois prochain. Le 11 novembre courant, l’Envoyé des Nations unies (ONU) en Libye, Ghassan Salame, s’est entretenu avec l’homme fort de l’est de la Libye, le général à la retraite Khalifa Haftar, au sujet de cette rencontre. Il l’a ainsi informé de l’évolution des pourparlers, toujours en cours, avant d’entendre le point de son interlocuteur. Lors de cette conférence, les participants sont censés discuter d'une solution politique permettant de mettre fin au conflit dans le pays. Sauf que, et comme à chaque fois qu’il s’est agi d’évoquer la Libye, la scène est parasitée par un faisceau de signes qui confirment, si besoin est, la complexité du dossier. La cause est, bien sûr, la multiplication des agendas. L’implication de plus en plus évidente de la Russie en est une preuve supplémentaire ; une, qui ne peut que complexifier encore davantage le conflit. Car si Haftar aurait décliné sa participation à cette conférence, son rival, Sarraj, dont le gouvernement est reconnu par la communauté internationale, n’a pas manqué de conditionner sa participation, entre autres, à la nécessité de considérer l'accord politique libyen comme base de référence, le choix des interlocuteurs dans le dialogue et les préalables pour la conclusion d'un cessez-le feu. La Tunisie, exclue de cette conférence, a moins d’une récente invitation qui lui aurait été adressée par la partie organisatrice, rectifiant ainsi une aberration dans le choix des participants, avait tenu à souligner par la voix de son chef de la diplomatie, Khemais Jhinaoui, toute l’importance que revêt pour son pays le conflit qui se déroule dans la Libye voisine. «La question libyenne est fondamentale pour nous (...) et il est de l’intérêt national de la Tunisie d’être partie prenante dans toute initiative concernant la Libye, surtout qu’elle a son mot à dire et sa vision sur cette question» a-t-il affirmé à son homologue allemand lors de sa visite à Tunis, fin octobre. C’est dire que l'initiative de Berlin qui se veut une «opportunité de mettre fin au conflit et de tracer le chemin vers la paix et la stabilité en Libye» semble soumise avant même sa tenue à l’épreuve de la représentativité. A telle enseigne que si l’on se fie aux propos de l’ambassadeur allemand auprès de la Libye, rapportés le 21 novembre dernier par l’agence de presse libyenne, Lana, la rencontre de Berlin pourrait ne pas se tenir. « La préparation pour la conférence est en cours avec les acteurs et cette communication déterminera si la conférence aura lieu ou non», aurait-il déclaré.

Nadia K.