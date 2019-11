Colonies israéliennes : 135 membres du Congrès rejettent la décision américaine

Plus de 135 membres du Congrès américain ont signé une pétition appelant le secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, à revenir sur sa décision de considérer les colonies israéliennes en Cisjordanie comme non contraires au droit international, rapportent des sources médiatiques locales.

Cette décision, intervenue à la suite de la fermeture par les Etats-Unis de la mission palestinienne à Washington et de son consulat à El Qods et de l'arrêt de l'aide accordée par le Congrès à la Cisjordanie occupée et à Ghaza, «a discrédité les Etats-Unis en tant qu'honnête intermédiaire entre Israël et l’Autorité palestinienne», ont écrit les membres du Congrès dans une lettre rendue publique. Les Etats-Unis ont annoncé, lundi dernier, par le biais de leur secrétaire général aux affaires étrangères, Mike Pompeo, qu'ils ne considéraient plus comme «illégales les colonies israéliennes en Cisjordanie en Palestine». Les pétitionnaires ont ajouté : «Nous écrivons pour exprimer notre profond désaccord avec la décision du Département d'Etat de renverser des décennies de politique bipartite des Etats-Unis sur les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée en reniant l'opinion légale du Département d'Etat de 1978 selon laquelle les colonies dans les territoires occupés sont incohérentes, avec le droit international».

Par ailleurs, le ministère palestinien du Waqf et des Affaires religieuses, a condamné, dimanche, les violations répétées commises par les forces d'occupation et les colons israéliens contre la mosquée Al-Aqsa, selon des médias locaux.

«Les incursions quotidiennes ciblent l'indépendance de la mosquée Al-Aqsa, notamment, en marge des procédures quotidiennes et des violations systématiques, dans le but de la judaïser», a affirmé Hussab Abu Al-Rub, sous-secrétaire du ministère des affaires religieuses dans un communiqué. Quelque 103 colons israéliens et 87 étudiants juifs ont fait incursion dimanche matin dans la mosquée d’Al-Aqsa, accompagnés de la police de l'occupation, a-t-il précisé.

