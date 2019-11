Ayant essuyé une défaite après quatre victoires : L’OM tourne la page de l’ASMO

L’olympique de Médéa, leader du classement de Ligue 2 a essuyé, lors du dernier exercice, une défaite lors de son déplacement à Oran face à l’ASMO. L’écart entre l’OM et son dauphin, le Widad Athletic de Tlemcen, s’est creusé à trois points, ce qui relance la course de la pôle position à deux journées de la fin de la phase aller du championnat.

Ayant récolté 28 points en 13 matchs joués, les Olympiens avaient réussi, avant la défaire face à l’ASMO, une série de quatre victoires consécutives, avec notamment deux victoires à l’extérieur face au MC El Eulma et la JSM Bejaia ; une série de victoires qui a fait que le l’OM occupe seul la tète du classement à six points de ses poursuivants. Mais la défaite face à l’ASMO risque de plonger l’équipe dans le doute, notamment après la bonne santé du WAT qui s’améliore match après match, et qui est la seule équipe à avoir battu l’OM sur son terrain sur un score de deux buts à zéro. L’ancien pensionnaire de l’élite lors de la saison dernière devrait vite se remédier de ce faux-pas et se serrer les coudes afin de retrouver la première division et faire plaisir aux fidèles supporters de l’OM.

Les joueurs sont conscients que les équipes du peloton feront le maximum pour occuper la première place afin de négocier les matchs de la phase retour avec plus de quiétude, ce qui motiverait davantage des clubs comme le WAT, le RCR, l’ASMO et le RCA qui ne manquent pas de capacités pour rejoindre l’élite. Avec comme objectif le titre de champion d’hiver, l’Olympique de Médéa affrontera la JSM Skikda et le MC Saida pour la clôture de la phase aller du championnat. Une tâche pas facile pour les coéquipiers de Toufik Addadi qui espèrent poursuivre cette série de victoires, ponctuée par le bémol de l’ASMO.

Kader Bentounès