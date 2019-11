Solidarité avec la famille du défunt Abdelbasset Bouzar : Le geste fort du gouvernement

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a honoré, dimanche, au niveau du Club d'équitation de Blida, la famille du défunt lutteur, Abdelbasset Bouzar, décédé récemment des suites d'une longue maladie.

À cette occasion, M. Bernaoui a remis, au nom du Premier ministre, Noureddine Bedoui, à la famille du défunt la décision d'attribution d'un logement social et un contrat de travail au profit de son père M. Ahmed Bouzar. Après avoir exprimé, au nom du Premier ministre et en son nom personnel, les condoléances les plus attristées à l'ensemble de sa famille, M. Bernaoui a tenu à témoigner toute son empathie à son père. Dans une déclaration à l'APS, le ministre a salué «la solidarité exprimée à la famille du défunt l'ensemble des Algériens, en général, et les citoyens de Blida, en particulier», ajoutant que «ce comportement qui n'est point étranger au peuple algérien, réchauffe le cœur et nous rend fiers de vivre dans l'entraide et la fraternité». Après avoir souligné que ce geste louable de la part du Gouvernement permettra à la famille du défunt d'avoir une vie décente, le ministre a loué «les efforts consentis par les autorités locales pour la prise en charge de feu Abdelbasset Bouzar avant son décès mais aussi dans l'accompagnement à sa famille». Par ailleurs, le père du défunt athlète a démenti toutes les rumeurs sur l'absence d'une prise en charge de son fils par l'Etat affirmant «avoir été contacté par le wali, le ministre des Sports et les responsables du secteur pour la prise en charge des soins de mon fils à l'étranger, mais le destin en a voulu autrement». Il a tenu, en outre, a exprimer «ses remerciements» au ministre du secteur et aux autorités locales pour le traitement qui a été réservé à son fils et à sa famille avant et après le décès». Des bienfaiteurs de la wilaya de Blida se sont mobilisés pour équiper le logement attribuer à la famille du défunt confirmant encore une fois l'esprit solidaire du peuple algérien.

Décédé le 18 novembre en cours des suites d'une longue maladie, l'athlète Abdelbasset Bouzar avait honoré l'Algérie dans plusieurs manifestations sportives nationales et internationales en remportant des titres dans la discipline de lutte, dont celui de champion d'Afrique (cadets).

-------------------------

L’hommage de l’association la Radieuse

La famille du défunt lutteur Abdelbasset Bouzar a été honorée hier par le président et les membres de l’association «la Radieuse», qui se sont déplacés, à Blida, pour une visite de soutien moral et matériel. La délégation a été accueillie par le wali Youcef Chorfa, qui a loué cette initiative, avant d’annoncer l’offre d’une Omra au profit des deux parents du défunt, en guise de solidarité avec eux. Ont pris part à cette visite de solidarité, outre le président de l’association, Kada Chafi, d’anciens joueurs nationaux et internationaux, dont Belloumi Lakhdar, Mohamed Khezrouni, Bilal Zouani, et Foudil Megharia , en plus de l’arbitre international Hansal Mohamed. M.Chafi, a réaffirmé la «solidarité des citoyens et des anciens sportifs avec la famille du défunt». Il a rappelé que l’»Etat oeuvre, depuis l’indépendance, au soutien de tous les sportifs, dont ceux relevant de catégories spécifiques», ce qui a permis, a-t-il ajouté, la «réalisation de résultats positifs dans de nombreuses disciplines sportives, au double plan national et international», a-t-il estimé. «Cette épreuve doit constituer une leçon pour l’avenir», a-t-il poursuivi, en souhaitant que les «sportifs bénéficient de la prise en charge médicale nécessaire, en temps opportun de la part des entraîneurs et des présidents d’associations». Quant à l’ex international Lakhdar Belloumi, il a estimé que la venue des sportifs pour présenter leurs condoléances à cette famille «est un devoir «. Pour sa part, l’ex-international Mohamed Khezrouni, s’est félicité de la «position solidaire des autorités et des citoyens avec la famille du défunt».