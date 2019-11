Abdelkader Bengrina depuis M’sila : « Le rempart contre toute ingérence est la haute conscience des Algériens »

De notre envoyé spécial : Tahar Kaïdi

Le candidat à la présidentielle, Abdelkader Bengrina, a marqué, à l'issue de sa tournée dans plusieurs wilayas du Sud-Ouest, une halte à la ville de Sidi Aïssa (M’sila), dans la soirée de samedi, où il a rencontré une dizaine de ses sympathisants.

La rencontre avec les citoyens de cette ville qui souffre, selon eux, de l’absence de plusieurs structures socio-éducatives et économiques, a permis à ces derniers d’exposer leurs problèmes et soucis quotidiens. Ce à quoi, Bengrina répondra que «ceux qui ont détenu le pouvoir, ces dernières décennies, ont négligé bien des régions du pays. Ils ont ainsi créé un déséquilibre total entre les régions en œuvrant à la concentration de tous les projets économiques dans certaines régions uniquement».

Partant de là, le candidat s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires «pour un réel décollage économique de l'ensemble des régions du pays en favorisant l'investissement local, en facilitant les démarches et en luttant contre la corruption». M. Bengrina a constaté que le déséquilibre régional est également «la conséquence de la concentration des postes de responsabilité, dans les hautes sphères du pouvoir aux mains de la Issaba et au profit d'une seule région». Sans préciser de quelle région il s'agissait, M. Bengrina a accusé les détenteurs du pouvoir «d'être responsables de la marginalisation des compétences et des cadres originaires des Hauts Plateaux et du grand Sud». Avant de promettre «d'adopter, s'il sera élu, une série de dispositions réglementaires visant la création des chances égales pour les citoyens et facilitera leur participation active au développement local et régional». S'exprimant sur la nécessité du dialogue entre Algériens, M. Bengrina a promis «de laisser grandes ouvertes, les portes pour les citoyens pour exprimer leurs opinions, et faire part de leur revendications» et «nous ne ménagerons aucun effort pour apporter les vraies solutions afin d'améliorer la vie des citoyens algériens». «Nous resterons fidèles aux principes fondateurs de la République algérienne, et nous œuvrons à la préservation du caractère social de l'Etat face à un capitalisme dévastateur visant à mettre à genoux, les classes subalternes». Il s’est élevé à ce propos contre le retard accusé dans cette région, «à cause de la mauvaise gestion, et la dilapidation de ses richesses». Enfin, M. Bengrina s'est félicité du haut sens de solidarité et de cohésion des Algériens : «C’est souvent dans la détresse que se produisent les élans les plus spectaculaires d’unité et de solidarité nationales, la conscience des Algériens est un rempart solide contre tous ceux qui veulent le retour de pouvoir de la Issaba».



Ma candidature vise à « servir la patrie et le peuple »



M. Bengrina a également affirmé que son programme électoral reposait sur une répartition équitable des richesses du pays, assurant «nous ne permettrons pas qu'une région ou une wilaya monopolise la richesse et en prive le reste des wilayas... et nous ne permettrons à aucune partie de monopoliser les missions de la présidence des institutions officielles et en priver d'autres régions». M. Bengrina a affirmé, d'autre part, que sa candidature visait à «servir la patrie et le peuple». Et d'ajouter «Mon but en m'engageant dans cette course n'est pas d'être élu président de la République et d'être le souverain des Algériens, mais plutôt leur serviteur», car, «le peuple algérien est conscient de l'importance de la préservation de la stabilité de l'Algérie».

Le postulant à la magistrature suprême a une nouvelle fois mis en garde contre le danger de l'intervention étrangère dans les affaires internes du pays, dans une allusion à l'inscription de la situation politique en Algérie à l'agenda de l'Union européenne, un sujet évoqué précédemment par le candidat qui a annoncé, à ce propos, la tenue de prochaines rencontres, dimanche prochain, avec les ambassadeurs de quatre pays européens, lors desquelles il leur fera part de son refus de cette ingérence. «Je transmettrai le message du peuple algérien au Parlement européen, pour réaffirmer à ce dernier que le peuple algérien n'acceptera pas qu'on porte atteinte à l'honneur du pays», a-t-il fait savoir.

Dans un précédent meeting dans la daïra de Sidi Aissa dans la wilaya de M'Sila, M. Bengrina a affirmé qu'il ouvrira, s'il venait à être élu président de la République, ses portes à tous les Algériens pour écouter leurs préoccupations, avant de les appeler à la préservation de la patrie. Le candidat s'est engagé, en outre, à préserver le caractère social de l'Etat, «loin du capitalisme sauvage qui dévore les couches défavorisées». Le candidat entamera dès aujourd'hui, une visite dans les wilayas de l'est du pays. Il se rendra à Constantine, Sétif et Bordj Bou Arréridj.

T. K.