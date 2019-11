Ingérence étrangère : Le rejet des candidats

Les candidats à la présidentielle du 12 décembre rejettent catégoriquement les tentatives d'ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie et, vigoureusement, dénoncé lors de leurs meetings électoraux qu’ils animent en cette période électorale la démarche du Parlement européen qui a prévu de se réunir pour débattre de la situation politique en Algérie. A l’exemple du candidat Bengrina qui a appelé les Algériens depuis Laghouat à se dresser tel un «seul homme» face à ce qu’ils qualifient d’ennemis de la nation et à «refuser» que les affaires internes soient débattues au niveau du Parlement européen. Le président du mouvement ‘‘El Bina’a’’ s'est engagé à «faire face» à ceux qui veulent attenter à la sécurité de l'Algérie, mettant en garde contre «d'horribles plans» visant la «déstabilisation» de l’Algérie. «Nous ne pouvons retourner aux années 1990, ni accepter un scénario similaire à ceux de la Libye ou de la Syrie», a-t-il affirmé.

Idem pour le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune qui a sévèrement critiqué les tentatives d'ingérence dans les affaires internes et appelé le peuple à «renforcer» ses rangs et à voter «massivement» le 12 décembre pour surmonter la situation politique actuelle. «Le peuple algérien est libre et n'acceptera aucune ingérence dans les affaires internes par des parties extérieures, y compris les tentatives de l'Union européenne», a-t-il déclaré lors d'un meeting animé à Khenchela.

De son côté, Ali Benflis a appelé les citoyens à faire preuve «d'unité» pour défendre le pays et souligné dans ce sillage que la conjoncture actuelle «exige» la mobilisation et la solidarité de «tous». S’exprimant à Tiaret, le président de ‘‘Talaie El Houriyet’’ a mis l'accent sur l'impératif du «renforcement» du front interne sur la base de la confiance placée dans les institutions de l'Etat, l'unité entre le peuple et son armée et la préservation de l'Etat-nation.

Cette indignation de la part des candidats à la présidentielle intervient, faut-il le rappeler, suite aux déclarations de Raphaël Glucksmann qui a annoncé, jeudi dernier, qu’un débat sur la situation politique en Algérie, suivi d’une «résolution d’urgence» qui aura lieu la semaine prochaine au Parlement européen à Strasbourg.

Dans un texte publié sur son compte Twitter, l’eurodéputé européen a dénoncé le silence du Parlement européen sur «un mouvement aussi massif, aussi exemplaire que le Hirak algérien». «Cette révolution qui ne brise pas un carreau et pourtant elle pourrait changer la face du monde», s’est-il exprimé, accusant des lobbies liés aux intérêts nationaux de bloquer un débat et une résolution sur la situation en Algérie. Il a affirmé toutefois que «tout le monde reconnaît que ces manifestations sont vraiment admirables et la question juridique, sous-entendu les arrestations massives, est désastreuse». Pour Raphaël Glucksmann, l’Algérie est considérée, aux yeux des députés européens, comme étant un pôle de stabilité dans la région et l’un des partenaires énergétiques des pays européens, un clin d’œil, selon l’eurodéputé, à ENI et Total. Il a également dénoncé les «tergiversations» du Parlement européen qui serait pour une résolution mais «pas avant l’élection». C’est une règle du Parlement européen : on ne vote pas de résolution avant une élection car cela politiserait trop les débats». S. E.