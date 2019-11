CNDH : aucune plainte liée aux atteintes aux droits de l’homme

Réagissant à la démarche du Parlement européen sur sa volonté d’ouvrir un débat sur la situation en Algérie, le président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) condamné cette attitude et se dit «étonné» par ce genre de comportements visant à s’immiscer dans les affaires internes de notre pays. S’exprimant en marge d’une session de formation organisée au profit des corps de sécurité, hier, à Alger, par le CNDH, en collaboration avec l’Organisation internationale pour la réforme pénale dans la région MENA, Bouzid Lazhari a indiqué que son organisme ouvre ses portes à «toutes» les organisations de la société civile nationales et internationales. «Notre mission est d’écouter les différentes opinions et de vérifier tout signalement sur les atteintes aux droits de l’homme pour prendre contact avec les services concernés afin de traiter les éventuels cas», a-t-il expliqué, avouant avoir du mal à comprendre cette ingérence alors que, a-t-il fait remarquer, «le monde entier» a constaté que durant 10 mois de ‘‘Hirak’’, le citoyen algérien a exercé «pleinement» son droit de manifester pacifiquement. «C’est un exemple à suivre en matière du respect des droits de l’homme», a-t-il ajouté en saluant au passage les efforts consentis, depuis le 22 février, par les services de sécurité et les forces de l’ANP.

Le président du CNDH notera dans le sillage que ceci démontre que les droits des personnes en Algérie sont «protégés» et dira à ceux qui prétendent l’existence d’un quelconque dépassement ou atteinte aux droits de l’homme de contacter ou de saisir la justice. «L’Algérie est parmi les rares pays du monde arabe à donner l’exemple en matière du respect des droits de l’homme», a-t-il assuré non sans préciser que le Conseil œuvre «quotidiennement» pour «assurer» la promotion et la protection des droits de chaque citoyen algérien.

Lazhari a fait part de l’existence d’un agenda «suspect» et «non identifié» pour mettre la «pression» sur des questions qu’il affirme ignorer. «Nous sommes les plus habilités pour parler du sujet des droits de l’homme car nous avons une mission de surveillance et d’alerte précoce en matière de respect des droits de l’homme», a-t-il fait observer. Et d’ajouter : «Nous sommes sur la même longueur d’onde avec les citoyens et ce, quelles que soient leurs convictions et nous œuvrons pour la concrétisation des droits de l’homme conformément à la Constitution et aux conventions internationales qui ont été ratifiés par notre pays». Soulignant le «bon» déroulement de la campagne électorale qui vient d’entamer sa 2e semaine, il a indiqué n’avoir reçu aucune plainte sur des dépassements lors de cette campagne électorale et mis l’accent sur la nécessité de «respecter» les différents avis concernant l’organisation des élections présidentielles du 12 décembre prochain. «Chaque citoyen a le droit d’exprimer sa position mais qu’il l’exprime de manière civile», a-t-il insisté, affirmant sur un autre registre que toute arrestation est «dûment motivée» vient en «application» d’un texte de loi, en réponse à une question sur les interpellations opérées lors de cette campagne électorale. Concernant cette session de formation, le président du CNDH a mis en relief l’intérêt de ce genre de rencontres destinées à «renforcer davantage» les capacités des corps de sécurité en matière des droits de l’homme.

Par la même occasion, le sous-directeur des programmes à l’Organisation internationale pour la réforme pénale dans la région MENA, a évoqué l'importance de ce type de formations pour les corps sécuritaires qui, selon lui, constituent le «pilier» de la stabilité et de la sécurité du pays. «La rencontre d’aujourd’hui intervient dans le but de renforcer les reformes entreprises par l’Algérie, qui reflètent l’engagement et la volonté politique de promouvoir les pratiques des officiers de la police et de la gendarmerie nationale», a indiqué Haithem Chebli, qui a souligné que l’Algérie est parmi les rares pays au monde arabe à donner l’exemple en termes de liberté d’expression.

Kamélia Hadjib