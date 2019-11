Respect de la charte d’éthique des pratiques électorales : Le satisfecit de l’ANIE

La Charte d'Éthique des pratiques électorales, élaborée par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et destinée aux différents acteurs participant au processus électoral, semble, dans l’ensemble, être bien respectée.

C’est ce que confirme d’emblée, un communiqué publié en ce début de semaine, et dans lequel, le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, s'est adressé aux candidats à la prochaine présidentielle et aux médias en les félicitant pour leur respect de la teneur de la Charte d'éthique. Toutefois, celui-ci rappellera que son Autorité œuvrait conformément à ses statuts, à la loi régissant son fonctionnement et suivant la Charte d'éthique et ce «dans le cadre de la transparence, de la justice et de l'égalité entre toutes les parties».

L’ANIE a indiqué que toutes les parties signataires se sont engagées à faire de cette présidentielle un rendez-vous modèle et d'œuvrer à ce que ces élections se déroulent dans une atmosphère fraternelle à même de mener à bien cette échéance décisive durant ce processus historique que traverse l'Algérie.

Le même document affirme que l'ANIE entreprend les démarches nécessaires en cas de différends pour résoudre la situation et remettre les choses à leur situation normale. M. Charfi a estimé que la signature de la Charte par l'ensemble des candidats est un précédent démocratique unique en son genre en matière d'élections au niveau international, un modèle devenu très important grâce à l'implication de tous les médias.

L’ANIE a mis en avant «le courage des candidats qui se déplacent à travers les wilayas pour expliquer leurs programmes et mobiliser le peuple algérien afin de placer l'intérêt national au-dessus de toute autre considération». Par ailleurs, cette instance a exhorté, tous les candidats à se respecter mutuellement et se contenter d'expliquer leurs programmes, tout en évitant de laisser la chance aux détracteurs qui attendent le moment opportun pour diviser le pays

Appelée à ses prononcer sur le problème survenu entre le candidat Abdelmadjid Tebboune et la chaîne privée Ennahar, cette instance a affirmé dans un communiqué, avoir été destinataire d'une plainte des deux parties à laquelle elle a «immédiatement réagi» en dépêchant une mission, soulignant «la volonté des deux parties à coopérer pour la réussite de l'opération électorale et leur engagement à respecter la Charte d'éthique des pratiques électorales».

A ce propos, l'ANIE a fait état de son attachement à «traiter toute urgence pouvant entraver le processus démocratique de l'élection et l'esprit cordial entre les différents signataires de la Charte».

Commentant les joutes verbales entre les candidats à la prochaine présidentielle durant la campagne électorale, l’instance que préside Charfi a indiqué que ces joutes sont un fait très normal et ordinaire tant qu'elles restent dans le cadre du respect de la Charte d'éthique des pratiques électorales signée, c’est une pratique courante dans tous les pays démocratiques et développés», a déclaré le chargé de l'information à l'ANIE, Ali Draâ, dans une déclaration rapportée, hier, par l’APS. Concernant la date prévue pour le débat télévisé entre les cinq candidats en lice, M. Draâ a fait savoir que la décision a été, effectivement, prise pour l'organisation de ce débat et que le président (de l'ANIE), Mohamed Charfi, est en discussion avec les candidats à ce sujet, affirmant que la date sera annoncée dès qu'elle sera fixée. L'ANIE a affirmé, hier, qu'elle n'a adressé aucun avertissement ou mise en demeure à l'un des candidats à la présidentielle pour non-respect du programme de la campagne électorale ou de la Charte d'éthique des pratiques électorales, tel que relayé sur des réseaux sociaux. Dans une déclaration à la presse, M. Ali Draâ, chargé de l'information de l'ANIE, a précisé que «l'ANIE est un organe chargé de l'organisation de la présidentielle et joue un rôle d'apaisement en cas de problème, et n'a nullement de pouvoir dissuasif». Qualifiant ces informations de «pure fabulation», M. Draâ a déclaré que l'ANIE était «en contact permanent avec les médias, tous types confondus, et communique avec la presse en toute transparence et sincérité». Les journalistes sont quotidiennement présents au niveau du siège de l'Autorité pour le suivi de la campagne électorale et de tout le processus des élections, et posent autant de questions qu'ils veulent, a-t-il ajouté. «L'ANIE dément catégoriquement les informations publiées par certains médias sociaux sur de prétendus d'avertissements ou mises en demeure adressés à certains candidats à la présidentielle», a soutenu M. Draâ pour qui «il s'agit là de fake news, ni plus ni moins».

Sarah Benali Cherif