Sidi Bel-Abbès : L’efficacité dans la proximité

Des rencontres sont organisées au quotidien pour expliquer le programme de chaque candidat par des militants qui ont privilégié la proximité pour convaincre les électeurs. Brochures et autres documentations sont distribuées pour inviter les habitants à s’imprégner des approches des uns et des autres, à s’impliquer dans ce processus électoral et juger de la teneur des programmes proposés.

Aussi, des cellules de communication reliées le plus souvent à des réseaux sociaux ont été créées pour véhiculer le message et convier même le citoyen à se rendre au niveau des permanences installées en la circonstance.

Les représentants et sympathisants des candidats effectuent des tournées à travers les localités lointaines et engagent des débats avec les habitants.

Il s’agit en premier lieu, pour les animateurs, d’inciter les citoyens à se rendre massivement aux urnes le jour du scrutin et exprimer librement leur choix.

À l’entame de la deuxième semaine de cette campagne électorale, les choses s’accélèrent évidemment, animant ainsi la cité et provoquant une certaine dynamique. Le meeting devant être animé par Abdelmadjid Tebboune retient l’attention de l’opinion locale et mobilise ses troupes. Sidi-Bel-Abbès vit aussi au rythme des marches de soutien au processus électoral et à l’œuvre de l’ANP.

A. B.