Fédération des fils de chouhada : Le rôle de l’ANP valorisé

La Fédération nationale des fils de chouhada (FNFC) a affirmé samedi passé à Oran son «soutien total et inconditionnel» à l’élection présidentielle du 12 décembre tout en valorisant le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP) dans sa mission de protection du pays et des citoyens.

Dans un communiqué sanctionnant la rencontre régionale des secrétaires des wilayas dans l’Ouest et le Sud-ouest du pays, la FNFC a fait part de «son soutien total et inconditionnel à l'élection présidentielle décisive du 12 décembre, seule issue pour sortir le pays de la crise actuelle et son retour à la légitimité constitutionnelle». Cette dernière salue les efforts de l’ANP, digne héritière de l’ALN, dans la protection du pays et des citoyens de tous les dangers.

À l’ouverture de la rencontre, le président de la FNFC, Taileb Mahfoud, a souligné que «les revendications des citoyens ont été satisfaites, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption, le report de l’élection du 4 juillet dernier et la mise en place des mécanismes garantissant l’honnêteté et la transparence de l'élection». Taileb Mahfoud a également rendu un hommage aux services de sécurité, à leur tête l'ANP, qui ont fait preuve de professionnalisme dans leurs nobles missions de protection du pays contre toutes les dérives et la préservation de la stabilité.

Le président de la FNCF a lancé, au passage, un appel aux citoyens (toutes les générations et toutes les franges de la société) à aller voter en masse le 12 décembre, «un rendez-vous historique pour la consécration de la volonté populaire», a-t-il dit.