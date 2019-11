Aïn Témouchent et NaÂma : Marche de soutien à la présidentielle

Des citoyens d'Ain Témouchent ont organisé, samedi dernier, une marche pacifique de soutien aux élections présidentielles du 12 décembre, exprimant le lien fort qui lie le peuple et l’Armée nationale populaire (ANP). Les participants à cette marche ont entonné, devant le siège de la bibliothèque publique «Malek-Bennabi», l'hymne national, avant de sillonner les principales artères de la ville empruntant, entre autres les boulevards 1er-Mai et 1er-Novembre jusqu’à la «Place du

9-Décembre-1960» proche du siège de l'APC. Ont participé à cette marche des citoyens des différentes couches de la société dont des moudjahidine, des cheikhs de zaouias, des jeunes, des retraités, des travailleurs et des représentants de la famille révolutionnaire dont l’Association nationale des grands invalides de la guerre de Libération nationale, l’Organisation nationale des enfants de chouhada, ainsi que des invalides et des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP).

Les marcheurs ont scandé des slogans tels que «Oui aux élections du 12 décembre», «Les élections, sortie démocratique du vide politique», «Djeich Chaab khawa khawa»...

Dans la ville de Mécheria (Naâma) citoyens, de représentants de la société civile et d'organisations à l’instar de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), de l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA) et de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) ont aussi organisé, samedi dernier, une marche pacifique pour exprimer leur soutien au déroulement de l’élection présidentielle prévue le 12 décembre mais aussi pour insister sur le déroulement de ces élections, à la date prévue, en tant qu'unique solution de sortie de crise et de la situation politique actuelle dans le pays. Sur les banderoles ont pouvait lire «Les élections, la solution constitutionnelle pour sortir de la crise».

«Nous participons aux élections pour protéger notre pays» et d’autres exprimant le lien solide entre le peuple et l’Armée nationale populaire «Djeich Chaab khawa khawa».

Quelques personnes refusant les élections présidentielles ont tenté de perturber cette marche pacifique au niveau du dédoublement de la voie menant vers le centre-ville, mais tout s’est passé dans le calme sans aucun incident.