Encadrement du scrutin : Installation des délégués communaux de Constantine…

Le délégué de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Kaouane, a procédé, samedi, au niveau du Centre culturel Abdelhamid-Benbadis (ex-Université populaire), qui accueille le siège de la coordination, à l’installation des délégués des douze communes de la wilaya de Constantine.

Concernant les critères qui ont présidé au choix opéré par la délégation après l’examen des quelque 500 CV reçus, M. Kaouane a déclaré : « Bien entendu, la première condition est que la personne choisie appartienne au corps électoral de la wilaya. Après, il faut que ce soit une personne qui fasse consensus au sein de son entourage et qui ne soit pas partisane, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de représentants de la société civile». En outre, il faut que le délégué communal soit d’un niveau scientifique et intellectuel acceptable, idéalement un universitaire. La représentativité des femmes a également été prise en compte. Au-delà de toutes ces considérations, les personnes choisies doivent se prévaloir d’un nationalisme sans faille ».En marge de la cérémonie de prestation de serment, les délégués ont fait montre de leur enthousiasme et de leur motivation pour assurer le bon fonctionnement du scrutin au niveau de leurs communes respectives.

Ces derniers bénéficieront d’une session de formation intensive pour assumer pleinement leurs missions, au sujet desquelles le délégué de wilaya précise que les délégués communaux doivent, dans le cadre de la préparation des élections, procéder à la délivrance des lettres de réquisition aux personnes concernées par l’encadrement des bureaux de vote, en plus de l’accompagnement et du suivi de la campagne à travers tout le territoire de la wilaya.

Dans ce même contexte, M. Kaouane a affirmé que la délégation locale de l’ANIE accorde une grande importance à la formation du personnel encadrant mobilisé dans le cadre du scrutin du 12 décembre prochain : « Nous disposons de 13.000 encadreurs, entre chefs de centre, chefs de bureau, assistants et secrétaires, répartis sur 214 centres de vote. Il nous reste à finaliser la liste de la commune du chef-lieu avant de lancer la formation en leur direction. Celle-ci sera chapeautée par la Délégation de wilaya, avec le concours des délégués communaux, et ce afin de réussir cette échéance décisive ».

I. B.

---------------------------

… et à Bouira

Trente-et-un délégués communaux ont été installés à travers les communes de l’ouest et de l’est de la wilaya de Bouira afin d’œuvrer au bon déroulement de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, a indiqué samedi dernier le coordinateur local de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Herkat Djelloul. Selon les détails fournis par le coordinateur de l’ANIE à Bouira, lors d’une rencontre tenue au siège de l’instance, après l’installation jeudi dernier des 10 délégués communaux de la daira de Sour El Ghouzlane et les huit de la daira de Bordj Okrhis, «la coordination locale de l’ANIE à Bouira a installé samedi les 13 délégués communaux des municipalités de l’Est de la wilaya, à savoir notamment M’Chedallah, Taghzout, Ahnif, Chorfa, Bechloul, Saharidj», a expliqué à l’APS M. Herkat. Certains délégués communaux désignés pour l’encadrement de l'élection au niveau des communes de Haizer, El Adjiba, et Ahl Laksar étaient absents, a-t-on constaté. L’installation des délégués communaux se poursuivra jusqu’à demain pour les dairas de Lakhdaria et Kadiria. À propos des préparatifs du prochain scrutin présidentiel, le coordinateur local de l’ANIE a assuré que les procédures suivaient leur cours normal, dans de bonnes conditions, avant d'appeler «tous les encadreurs réquisitionnés à être présents afin de veiller à la bonne organisation du scrutin et d'être mobilisés pour la réussite de l'élection».

En réponse à une question de l’APS relative aux protestations que connaissent les communes de l’Est de la wilaya, où des manifestants se sont opposés à la tenue du rendez-vous électoral, M. Herkat a expliqué qu’il respectait l’avis et la liberté d’opinion des manifestants, mais, a-t-il dit, «à condition que leurs avis ne chamboulent pas le cours du processus électoral». Dans la matinée, des citoyens de la commune d’Ahl Laksar (Sud-est de Bouira) ont organisé une marche pacifique après avoir observé un sit-in devant le siège communal afin de protester contre la tenue de la présidentielle du 12 décembre prochain. Ils ont, par ailleurs, appelé à la libération des personnes arrêtées lors des marches précédentes.