Bordj Badji Mokhtar : Quatre individus arrêtés et 4 kg de dynamite saisis

Un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 23 novembre à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), quatre individus et saisi 4,1 kilos de dynamite, 4 détonateurs, 15 groupes électrogènes, 6 marteaux piqueurs et d'autres objets. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Tlemcen et Sidi Bel Abbes (2e RM), trois narcotrafiquants en possession de 2 kilos de cocaïne, un 1,9 kilo de kif traité, et appréhendé deux individus en possession de 3 fusils de chasse à Bejaïa (5e RM) et Tiaret (2e RM).