Conférence de l’Union parlementaire africaine : Une délégation du Conseil de la nation à Djibouti

Une délégation du Conseil de la nation participera aux travaux de la 75e session du Comité exécutif et de la 42e Conférence de l'Union parlementaire africaine, du 25 au 29 novembre à Djibouti. Les participants examineront, lors de ces travaux, plusieurs questions réglementaires et administratives telles que les amendements aux statuts et au règlement intérieur, ainsi que les thèmes retenus pour les réunions des commissions. Il s'agit notamment de «l''importance de la contribution des jeunes à la promotion de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de l'Etat de droit dans les pays africains (commission politique) et de la promotion d'une économie diversifiée et de transformation locale des produits de base en vue de l'emploi des femmes et des jeunes (commission économique et du développement durable)», poursuit la même source. Le Conseil de la nation sera représenté à ces travaux par les sénateurs,

Nouara Djaafar et Jabri Ghazi.