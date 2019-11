Conférence sur la transition énergétique dans le monde arabe : Une délégation algérienne à Berlin

Le commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE), Noureddine Yassaa, participe aujourd’hui et demain à Berlin, à la conférence sur la transition énergétique dans le monde arabe, a indiqué dimanche un communiqué du Premier ministère. Lors de cet évènement organisé dans le cadre de la tenue du 10e Forum arabo-germanique sur l'énergie, M. Yassaa sera accompagné du P-dg de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, et du président de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), Abdelkader Choual. La participation du premier responsable de Sonelgaz marque l’intérêt du Groupe de profiter de toutes les initiatives qui pourraient contribuer à augmenter substantiellement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique algérien. En effet, dans son plan de développement, Sonelgaz a mis en place un processus de passage aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique et considère que la transition énergétique est la meilleure voie pour assurer le développement futur de l’économie nationale.

La transition énergétique est un enjeu majeur pour Sonelgaz en raison des prévisions d’augmentation rapide de la consommation nationale et de la demande de climatisation et de chauffage ainsi que des perspectives de développement industriel et des services.

Aussi, pour renforcer les capacités de production d’origine renouvelable et mieux les intégrer dans le système électrique algérien, Sonelgaz veut développer des axes de coopération avec

Dii Desert Energy dans le domaine des EnR. Pour rappel, en 2009, un groupe de grandes entreprises allemandes, unies dans Dii Desert Energy (alors connue sous le nom de «Desertec Industry Initiative»), a proposé la mise en œuvre de projets solaires et éoliens dans les déserts d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA).

L’événement en question est une opportunité d’échanger des idées avec des décideurs, tant publics que privés, et de discuter des dernières tendances, projets et possibilités de coopération avec plus de 300 experts des secteurs des EnR, des industries énergétiques, de la politique et de la science.