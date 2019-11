Algérie - Chine : Le SG du MAE en visite de travail à Pékin

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Bladehane, effectuera les 25 et 26 novembre, une visite de travail en République populaire de Chine durant laquelle il évoquera avec les responsables chinois l'état de la coopération bilatérale et procédera avec eux à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Cette visite constituera également une opportunité pour discuter «des questions relatives à la réforme de l'Organisation des Nations unies, des changements climatiques et des objectifs du développement durable à l'horizon 2030». Lors de son séjour,

M. Bladehane rencontrera le ministre assistant des Affaires étrangères en charge des affaires d'Asie de l'Ouest et d'Afrique du Nord, des Affaires d'Afrique, de la Sécurité extérieure et des Archives et le ministre assistant, directeur du Bureau du département international du Parti communiste chinois.

Le déplacement de M. Bladehane en Chine s'inscrit dans le cadre «des consultations régulières entre l'Algérie et la Chine, liées par de forts liens historiques et dont les relations se sont consolidées, notamment depuis l'établissement en 2014 du Partenariat stratégique global». Les consultations interviennent également en application du Mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, signé à Pékin en juillet 2018.