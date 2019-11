Salon International du Tourisme et des Voyages : Promouvoir la destination Algérie

C’est dans une ambiance conviviale et festive, que la 20e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) a été inaugurée, hier, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, par le ministre du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud.

Organisée sous le slogan «L'Algérie... impressionnez vos sens», cette manifestation a regroupé plus de 100 exposants, dont des étrangers venant de 5 pays. Pendant près de trois heures, le ministre s’est rendu dans la plupart des stands, s’intéressant aux produits exposés et posant plusieurs questions sur tel ou tel sujet, notamment aux hôtes de l’Algérie, leur demandant également leurs impressions.

En marge de l’inauguration de ce rendez-vous, il a exprimé sa pleine satisfaction quant à sa tenue, qui confirme, dit-il, «l’importance accordée à ce secteur porteur pour l’économie». «Ce Salon, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement, vise, entre autres, à promouvoir la destination Algérie et à bâtir une destination touristique par excellence», dit-il.

M. Benmessaoud a cité, à titre d’exemple, la construction d’une dizaine d’hôtels annuellement et le développement qu’a connu le domaine de l’artisanat. Il a insisté, à cet effet, sur la nécessité de mettre en place une stratégie fiable, pour placer et commercialiser les produits de l’artisanat sur le marché international. Mettant l’accent sur les start-up, le ministre a indiqué que plus de 25 ont pris part à ce rendez-vous. Et de poursuivre : «Ces dernières contribueront davantage au développement et à la promotion de l’activité touristique et à la commercialisation des produits, ainsi que la création des innovantes images sur notre destination, qui vont en conséquence attirer plus de touristes étrangers et nationaux.»

En réponse à une question relative aux procédures de demande de visa aux touristes étrangers, il a indiqué que «cette question est en phase d’étude au niveau des ambassades, pour mettre en place les moyens nécessaires qui permettent d’alléger les procédures». Concernant la durée de délivrance, il a fait savoir qu’elle ne dépasse pas trois jours. Pour encourager les touristes à se rendre en Algérie, le ministre a indiqué qu’«actuellement, nous sommes en train de travailler sur cette question, en collaboration avec certains pays, notamment la Chine, pour développer le tourisme réceptif».

En réponse à une question relative aux circuits qui ont été fermés au Sud, le ministre a confirmé qu’ils sont pratiquement tous ouverts, à l’exception d’un qui se situe dans la wilaya de Tamanrasset. Ce dernier, a-t-il précisé, «est fermé uniquement aux touristes étrangers».

S’agissant par ailleurs des objectifs de cet événement qui s’étalera sur trois jours, le ministre a fait savoir qu’il vise, entre autres, à créer un espace des débats entres les professionnels sur les sujets d’actualité et de nouer des contacts, de prendre connaissance des nouvelles technologies, ainsi que pour faire connaître nos produits aux visiteurs nationaux et étrangers.

M. Benmessaoud était accompagné de nombreux autres ministres et de cadres, ainsi que d’ambassadeurs.

Makhlouf Ait Ziane