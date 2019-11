Projets d’habitat à Adrar : Veiller à la qualité des réalisations

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a mis l’accent, hier dans la wilaya déléguée de Timimoun (Adrar), sur la nécessité de rattraper le retard dans l’exécution des projets d’habitat et de veiller au respect des normes de qualité dans leur réalisation. «Il appartient de rattraper le retard accusé dans la réalisation des projets d’habitat, de respecter la qualité de leur exécution et d’imposer la rigueur aux entreprises de réalisation ayant manqué à leurs obligations, avant de les blacklister», a affirmé le ministre, lors de l’inspection du chantier de 50 logements publics aidés (LPA type F3), dans la commune de Timimoun. M.Beldjoud a écouté les doléances des jeunes de la région, liées notamment à l’augmentation du quota de logements accordé à Timimoun et les ksour avoisinants, notamment la formule de l’habitat rural, accompagnée d’aides financières, très sollicitées par les jeunes de la région, notamment les chômeurs. M. Beldjoud s’est engagé à accompagner la population, en coordination avec les autorités locales, pour répondre à leurs préoccupations, avant de souligner la nécessité d’accorder davantage d’intérêt aux aménagements urbains au niveau des lotissements affectés à cette wilaya déléguée. Le ministre a, dans la même commune, inspecté le chantier de réalisation de 200 logements promotionnels aidés (programme 2018), actuellement à un taux d’avancement de 40%. Il a, sur site, pris connaissance des contraintes rencontrées par l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) d’Adrar, chargé de la réalisation des programmes LPA, notamment celles afférentes au retard accusé dans la réception des enquêtes foncières émanant des Conservations foncières d’autres wilayas du pays. Sur cette question entraînant un retard dans le déblocage des tranches financières au profit des entreprises chargées de la réalisation, le ministre a rassuré, en signalant que son département œuvre à accompagner l’OPGI pour le dénouement de ce problème et de hâter l’exécution de l’opération. Dans la commune de Ksar Kaddour (nord de Timimoun), le ministre a inauguré, au niveau de ksar Andjelou, un groupe scolaire et un collège (base-4), susceptibles de réduire la surcharge que connaissent les autres établissements scolaires et contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation.