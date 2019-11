Le projet de loi sur les hydrocarbures au Conseil de la Nation : Vers l’augmentation des explorations pétrolières

L’importance du projet de loi sur les hydrocarbures a été mise en avant, hier, par le ministre de l’Énergie. M. Mohamed Arkab, qui s’exprimait au siège du Conseil de la nation, lors d’une séance plénière consacrée à la présentation de ce projet de texte, a en effet souligné l’importance et l’impérieuse nécessité de la révision du régime juridique régissant le secteur des hydrocarbures et l’impératif d’explorer de nouvelles réserves de pétrole et de gaz.

Aussi et lors de son exposé de présentation du texte, le ministre fait remarquer que les ressources nationales en matière d'hydrocarbures «ne sont pas suffisamment exploitées» et qu’il est question de «redoubler d'efforts en vue de rattraper le retard accusé» dans ce sens, d’autant plus que le potentiel de notre pays est reconnu mondialement, sachant que l’Algérie recèle des bassins sédimentaires dépassant 1,5 million km2. Poursuivant ses propos, M. Arkab note que seulement 60% des réserves conventionnelles en hydrocarbures ont été jusque-là exploitées, alors que les réserves gazières font l'objet de contrats d'exportation à l'horizon 2030, d'où l'impératif de développer les réserves de pétrole existantes au moment opportun, pour pouvoir en bénéficier au-delà de cette échéance, a-t-il expliqué. Le ministre a ajouté que «les travaux de prospection et de développement des hydrocarbures requièrent une forte mobilisation de ressources financières et de moyens techniques, voire une bonne maîtrise des technologies de pointe, une bataille mondiale cristallisée au niveau des grandes puissances. De surcroît, la demande interne en matière de gaz et de produits pétroliers connaît une hausse annuelle de 7%, c'est-à-dire au-deçà des moyennes enregistrées sur le marché mondial ; un taux pouvant engendrer un déficit structurel à l'horizon 2025-2030».



Un cadre juridique approprié



Cela étant dit, l’avènement d’un cadre juridique approprié permettant d'améliorer les conditions d'investissement du point de vue juridique, institutionnel et fiscal serait à même de rétablir la situation. Ce cadre juridique est plus que nécessaire, eu égard notamment à la régression de l'activité d'exploration pétrolière dans le pays, à la difficulté pour Sonatrach à supporter, elle seule, le lourd fardeau de cette activité, mais aussi au fait qu’on est actuellement dans une période où la demande intérieure en énergie connaît une hausse sans précédent et que le marché des hydrocarbures connaît une concurrence féroce imposée par les principaux producteurs, est-il mis en exergue. Évoquant ensuite les dispositions de ce texte, le ministre a fait savoir que le projet de loi propose trois autres types de contrats de partenariat, en l'occurrence le contrat de partage de production entre la Sonatrach et ses partenaires, au terme duquel est attribuée, en cas d'une exploration pétrolière, une part de production ne dépassant pas les 49% au co-contractant, pour le remboursement de ses coûts pétroliers avec une rémunération imposable du contrat de services à risque et du contrat de participation auquel le taux de participation de la Sonatrach est fixé à un minimum de 51%. Côté investissement dans le domaine des hydrocarbures «non conventionnelles» et «offshores», il faut savoir que ce projet de texte prévoit «des taux réduits de la redevance Hydrocarbures, qui ne sauraient être inférieur à 5%, et de l'impôt sur le Revenu, plafonné à 20%».

L’Algérie, classée troisième au monde en matière de gaz de schiste



Le ministre de l’Énergie, qui signale que notre pays occupe la 3e place au monde en matière de gaz de schiste, soutient que «l'exploitation optimale de cette ressource nécessite la mobilisation des moyens et des technologies modernes, afin d'éviter toute incidence sur l'environnement et les habitants». On saura, dans ce même contexte, que pas moins de 83 contrats de partenariat avaient été signés, dans le cadre de la loi 86-14, dont 20 demeurent à ce jour en vigueur. Il est bon de savoir également que les amendements introduits par la loi de 1991 sur la loi promulguée en 1986 ont «permis d'attirer près de 30 partenaires étrangers et de signer quelque 50 contrats de prospection et de production, et de découvrir plus de 50 gisements». Cela dit, «sur un total de 67 blocs soumis à la concurrence, depuis 2008, l'Algérie n'a reçu que 19 offres et conclu 13 contrats seulement», a révélé le ministre de l’Énergie.

Pour rappel, la proposition de ce texte tend au retour à la prestigieuse position internationale que connaissait l'Algérie sur le marché mondial de l'énergie durant les années 1990, grâce aux avantages accordés par la loi de 1986 sur les hydrocarbures à Sonatrach, ainsi qu’à ses partenaires. Cependant, et depuis 2005, la révision de la loi sur les hydrocarbures a eu pour impact «la réduction sensible» du nombre de nouveaux contrats de recherche et d'exploitation conclus dans le cadre du partenariat. C’est dans ce contexte qu’intervient le projet de loi sur les hydrocarbures, dont les dispositions seront à même de hisser les explorations pétrolières. Autre remarque importante à retenir, le projet de loi sur les hydrocarbures vient aussi renforcer les missions du contrôle et de régulation des deux organes, que sont l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).

Soraya Guemmouri