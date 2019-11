Conjoncture : économie en berne

Jeudi 12 décembre, les Algériens vont devoir choisir leur nouveau président. L’ANIE rassure qu’il s’agit d’une élection libre, mais des doutes planent sur la participation massive ou non des Algériens, qui protestent depuis 9 mois. La population nourrit une certaine défiance à l'égard de l'élite politique. Les changements à opérer sur le plan politique ne devraient pas se faire au détriment des réformes économiques, tant l’économie a subi les revers de la crise que traverse le pays, au cours de ces cinq dernières années. Le futur président élu aura la lourde charge de relancer une économie, le moins qu’on puisse dire, en berne, et s’attaquer aux problèmes sociaux qui s’y greffent, chômage et pauvreté, notamment. Si l'inflation stagne à un taux de 4% en 2018, selon l’ONS, le chômage augmente depuis 2015. La situation économique n’a cessé de se dégrader depuis cette date. L’activité est faible, l’emploi est bas, les tensions sociales persistent, la composition des dépenses s’est détériorée et les déséquilibres extérieurs sont prononcés. Preuve à l’appui, la balance commerciale de l'Algérie a connu un déficit de 5,22 milliards de dollars, durant les neuf premiers mois de 2019, contre un déficit de 3,16 milliards de dollars à la même période en 2018, selon la direction générale des Douanes. L’instabilité sociale frappe de plein fouet les secteurs du tourisme et de l’industrie extractive et décourage les investissements, tandis que l’économie implose. L’économie peine à se redresser, non seulement en raison de la chute des prix du pétrole depuis l’été 2014, mais surtout en raison du recul des investissements. Et le pays a de plus en plus de mal à s’en sortir. Même s’il a connu quelques embellies, avec la reprise, à partir de 2016, à la faveur de l’accord Opep et Non-Opep, pour des prix du pétrole qui arrangent pays producteurs et consommateurs, il n’en demeure pas moins vrai que les exportations de l’Algérie hors hydrocarbures ont accusé le coup, surtout que la diversification de l’économie a tardé à voir le jour. Situation aggravée par un climat politique incertain, poussant la population à ressentir la crise quotidiennement, notamment à cause de la hausse des prix, dont le dernier rapport de l’ONS en a fait état. L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel de l'Algérie a été de 2,2% jusqu'à octobre 2019, selon l'Office national des statistiques (ONS). Durant les dix premiers mois de 2019, l'ensemble des prix à la consommation ont enregistré une hausse de 1,96%, par rapport à la même période de 2018, relève l'ONS. Pour beaucoup d’Algériens, cette crise est aussi le résultat de la mauvaise gouvernance économique. Aussi, à l'occasion de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, le gouvernement se retrouve face à une impasse. On a vu comment le vote de la loi de finances pour l’exercice 2020 et la loi sur les hydrocarbures ont été un déclencheur de manifestations, malgré les assurances et les arguments du gouvernement. À vrai dire, seul un nouveau modèle de développement réaliste et réalisable pourrait venir à bout de la crise actuelle. L’objectif étant de remettre les questions économiques au cœur du débat public, pour pouvoir relancer l’économie. Les programmes électoraux des candidats à la présidentielle devraient donc donner plus d’intérêt qu’il faut aux défis économiques et s’engager à rompre avec les choix conventionnels qui ont marqué nos politiques économiques.

Farid Bouyahia