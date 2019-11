CNMA - Conseil Interprofessionnel de la Filière Agrumicole : Un partenariat fertile

Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), M. Cherif Benhabiles, et le président du Conseil interprofessionnel de la filière Agrumicole CNIF/AGRUMICULTURE, M. Mohamed Nadji, ont signé, le 21 novembre dernier au siège de la CNMA, une convention de partenariat qui permettra aux adhérents du CNIF de se rapprocher des Caisses régionales de mutualité agricoles CRMA réparties à travers tout le territoire national (67 CRMA et 499 bureaux locaux de proximité). Les agrumiculteurs pourront, dans le cadre de ce partenariat bénéfique, bénéficier des avantages offerts par la CNMA via des couvertures assurantielles adaptées ,sécurisant leurs revenus, à travers la prise en charge des risques liés à l’activité de la filière agrumicole ( producteurs, transformateurs, stockeurs…), en leur proposant des couvertures très avantageuses englobant les risques agricoles, les entrepôts frigorifiques en «bris de machines», la marchandise en «perte de produits en entrepôts frigorifiques». Ces deux opérateurs s’associent, à travers ce partenariat, en vue de participer concrètement au développement du secteur agricole par l’accompagnement dans la gestion et la prévention des risques. L’ambition de la CNMA est de participer efficacement à l’organisation de la filière agrumicole et d’assurer son rôle économique dans la gestion des risques liés à cette activité, en encourageant les producteurs, transformateurs et stockeurs à améliorer leurs rendements, à maîtriser les techniques agricoles et de stockage en mettant à leur disposition l’expérience des experts de la CNMA par des visites et des conseils périodiques pris en charge par la CRMA, dans le cadre de ses missions en tant qu’assureur conseil de proximité et d’accompagnateur du monde agricole et rural. Des journées de sensibilisation et d’information seront organisées prochainement, conjointement entre les deux opérateurs, au profit des adhérents à travers tout le territoire national. Au niveau régional, et via la CRMA de Tizi Ouzou, la CNMA s’associe avec les oléiculteurs et les oléifacteurs de la wilaya, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le CWIF/Oléicole de la wilaya de Tizi Ouzou.