Environnement : Le fleuve détourné

Le fleuve «maudit» d'El Harrach continue de traîner une longue histoire aux odeurs nauséabondes. Les riverains de ce cours d'eau, envasé jusqu'au lit, se réveillent encore chaque matin sous la terrible odeur environnementale d’eaux usées. On leur attribue tous les maux de cette catastrophe écologique. Prendre pied à Maison Carrée n'a toujours pas été chose facile. Pourtant, la commune la plus riche tient du devenir de cet oued qui coule depuis très longtemps.

«C'est dans le fumier que pousse la plus belle fleur», dit-on. Il ne se passe pas un jour sans les recettes engrangées par les activités commerciales qui font de El Harrach la commune la mieux nantie. S'il y avait à revisiter l'histoire, on remonterait le temps pour retrouver cette paisible voie navigable où il faisait bon vivre. Il y avait, paraît t-il, de quoi ravitailler en poissons toute la population d'Alger. C'était le temps des écolos, une magnifique commune qui tirait ses substances de ce fleuve à jamais pollué. Aujourd'hui, la désolation et la stupeur ont pris le relais des célèbres attributs qui faisaient de l'oued un isthme par où passaient les tractations commerciales de la capitale. Ce n'est pas Venise encore, mais un fleuve qui deviendra grand. On a tendance à minimiser ce cours aquatique pour le reléguer au rang de oued aux eaux usées. Pourtant, sur les berges poussent le laurier blanc et d'autres plantes qui font rêver les canotiers. Ce fleuve, dont l'embouchure donne sur les plages de Mazella, attend sa réhabilitation. Il fut de tous les événements, on y prenait plaisir à venir bivouaquer sur les berges en famille, une romance qui se perd dans les dédales de l'oubli. Témoin d'un passé opulent, il a conservé son titre de l’oued El Harrach. Bon gré, mal gré, cette lagune bleue qu'elle était, attire encore les rares pêcheurs de haricots de mer ou clovis.

Cependant, un véritable drame se joue en amont du fleuve. Des centaines de cadavres d'animaux jonchent le cours d'eau. Côté sanitaire, beaucoup reste à faire. Ils reviendront cette semaine pour grappiller le fond de la vase et en tirer quelques fruits de mer poussant à l'embouchure du fleuve. Il y a comme un sentiment de revanche chez ces jeunes casse-cous qui préfèrent, par amour du risque, venir rôder sur les berges de l'oued.

