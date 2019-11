Tizi Ouzou : 1.350 nouveaux cas de cancer pris en charge

1.2 milliards de dinars consentis durant la même période 1.350 nouveaux cas de cancer ont été pris en charge durant les trois premiers trimestres de l’année en cours par les services oncologie médicale, hématologie et hématologie pédiatrique relevant du centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed de la wilaya de Tizi-Ouzou. Sur les 1.350 nouveaux cas, 1.046 cas ont été pris en charge au service d’oncologie médicale de l’unité de Belloua, 275 cas au service d’hématologie et 29 cas au service d’hématologie pédiatrie, Selon un communiqué rendu public hier par la direction général de cet établissement hospitalier. Le cancer le plus répondu, selon les spécialités, est celui du digestif qui englobe le colon, le rectum, l’estomac, le pancréas, la vésicule biliaire, l’œsophage, le foie,… avec 328 cas, contre 284 cas enregistrés en gynécologie, et 124 cas en urologie, a précisé la même source. La répartition par localisation, lit-on dans ce communiqué, «fait ressortir que le cancer du sein est toujours le plus dominant avec 238 cas enregistrés et pris en charge, suivi du cancer du colon avec 114 cas et celui des poumons avec 112 cas».

A la lecture de ces chiffres, il en est ressorti également que le sujet féminin reste le plus affecté, à travers notamment le cancer du sein dont les statistiques restent importantes malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation au dépistage.

L’année dernière, faut-il rappeler, il a été recensé 350 nouveaux cas diagnostiqués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 et le nombre global des cancers enregistrés et pris en charge au CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou durant la même année était de 4.555 cas dont 1.581 nouveaux. En 2019, jusqu’au 30 septembre, le nombre de patients a atteint de cette pathologie recensés s’élève à 4.561 cas pris en charge répartis sur les services oncologie médicale de l’unité de Belloua 3.527 cas, l’hématologie 976 cas et l’hématologie pédiatrie 58 cas. Durant la même période, pas moins de 25.764 consultations spécialisées et 18.020 séances de chimiothérapie ont été dispensées par les trois services. L’enveloppe globale consentie, cette année au 30 septembre 2019, par le CHU Nedir-Mohamed pour la prise en charge des patients cancéreux est de l’ordre de 1.200.478.517,84 DA, a fait état la direction générale de ce centre hospitalo-universitaire qui a rappelé par ailleurs que la prise en charge du cancer continue de constituer l’une de ses missions et préoccupations capitales.

Bel. Adrar