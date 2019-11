Violence contre les femmes : Un cri de détresse étouffé

En dépit de l’évolution et de l’émancipation de la femme arrachées après de longues années de lutte pour s’affirmer dans la société et dans le milieu du travail, on continue, aujourd’hui, de maltraiter, voire violenter cette dernière, piétinant ainsi tous les acquis, jusque-là réalisés en terme de droits, à la faveur des conventions et des traités internationaux.

En effet, elles sont nombreuses, en Algérie, à payer tous les jours que Dieu fait, leur statut de femme. La violence physique ou verbale à l’égard de ces dernières, semble être de plus en plus banalisée par les Algériens pour lesquels, le recours au «bâton» qui avec une sœur, qui avec une épouse ou encore une collègue de travail, se transforme en moyen le plus indiqué et le plus sûr, pour communiquer avec elles. C’est malheureux, de nos jours que des hommes optent pour l’utilisation de la force au lieu de la communication alors que nous sommes au XXIe siècle. Le phénomène prend, à vrai dire, de l’ampleur, chez-nous même si le plus souvent l’on tente d’étouffer le cri de détresse et la déchirure de l’âme des victimes, pour ne pas dépasser les quatre murs de la maison, histoire de sauver la réputation de la famille. La violence sexiste est, de plus en plus, manifeste dans les rues, les moyens de transport, les marchés, pour ne citer que ceux-là, prenant plusieurs formes soit par un regard agressif, ou une gifle, en passant par un chapelet d’insultes et d’injures. Ce n’est pas étonnant que de nombreuses associations féminines montent chaque fois, au créneau pour dénoncer les actes de violence à l’égard des femmes. C’est le cas, du réseau Wassila, qui ne cesse d’appeler à mettre fin à ce fléau pour réconcilier la femme avec la société, voire son statut de femme, bafoué, au vu et au su de tous. Le réseau en question, en effet, a toujours plaidé en faveur de la victimologie des femmes qui subissent des coups et blessures dans le milieu intrafamilial ou professionnel. Selon ce dernier, près de 80% des femmes algériennes, sont confrontées à la violence physique, morale ou économique. Il n’existe pas de chiffres car les victimes, par peur de représailles, la plupart du temps, préfèrent ne pas porter plainte contre leur bourreau et subir, tous les jours l’humiliation, en plus des coups.



Plus de 7.000 femmes touchées par la violence en 2017



Les statistiques du Conseil national des droits de l’homme pour les neuf premiers mois de l’année 2017, ont fait état de 7.586 victimes. Mais ces statistiques sont loin d’être réelles et demeurent approximatifs d’autant plus que les victimes ne recourent pas à la justice. C’est un fait même si des mesures ont été prises par le législateur, pour la pénalisation de tout acte de violence, de harcèlement envers la femme dans la rue avec l’introduction de peine allant jusqu’à six mois en su d’une amende de 100.000 DA qui risquent d’être doublées lorsqu’il est question d’une mineure, on voit toujours des cas de violence ciblant des femmes, chez-nous qui défient la loi, la morale et les traditions.

Pourtant, les pouvoirs publics, sont allés plus loin en élaborant une stratégie pour aller vers une meilleure prise en charge des femmes en détresse dans le cadre d’une nouvelle stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence du ministère de la solidarité, de la famille et de la condition féminine qui introduit des mécanismes d'écoute, et d'accompagnement, dans le cadre sein du programme de formation des étudiants des centres nationaux de formation des fonctionnaires spécialisés dans les professions à caractère social.

Ceci, reste cependant insuffisant, l’absence de l’implication de tous pour lutter contre la violence contre les femmes qui restent avant tout un problème de préjugés et d’idées reçues font de la femme un être inférieur qu’il faut mater.

Samia D.