Nouvelle parution : Plaidoyer pour une refondation du monde rural

En dépit de la place centrale qu’occupent l’agriculture et la ruralité dans notre pays, de leur nécessaire prise en charge pour parvenir à la sécurité alimentaire et à réduire la part consistante des importations en denrées alimentaires, force est de reconnaitre que ce domaine névralgique n’a pas fait l’objet d’une attention et d’un soin particuliers des chercheurs d’une manière générale. La question agricole en Algérie, éminemment axiale, est souvent le parent pauvre de la recherche scientifique. Les thèmes, analyses et autres études sont déclinés avec une surprenante parcimonie, presque à dose homéopathique. Autant dire que la documentation ne brille pas par son foisonnement. C’est cette insuffisance quasiment injustifiable que tente de combler, avec objectivité, l’œuvre d’Omar Bessaoud. Il faut, d’emblée, le reconnaitre. Le lecteur a l’opportunité de bénéficier d’une opulente mine d’informations, de renseignements utiles pour comprendre le parcours en dents de scie, voire incertain d’une agriculture soumise aux contingences de l’histoire. L’effort d’investigation du professeur Bessaoud est transmis dans un style très abordable, dans une approche scientifique, éloignée de toute idéologie ou parti pris. C’est ce qui fait son intérêt surtout quand on appréhende les thèmes cruciaux et les problématiques lancinantes mais nécessaires suscités par ce secteur.

Dans son étude, l’auteur aborde l’histoire coloniale de la paysannerie algérienne, décrit les communautés rurales et les bouleversements fonciers à l’origine des anciennes formes d’organisation de la société rurale, et de la déconstruction des structures tribales dans l’Algérie du xixe siècle.

Pour les deux premières décennies 1960-1970, période marquée par l’autogestion et la révolution agraire, il traite de la question des structures agraires et des évolutions du monde rural ainsi que des politiques publiques agricoles qui s’y rattachent. Il nous invite à une lecture decontextualisée de la Révolution agraire et procède à une évaluation objective de cette mesure tellement controversée.

Omar Bessaoud se lance aussi dans une investigation des politiques rurales et agricoles des années 2000-2018, qui engagent des réflexions sur des questions plus actuelles, celles, notamment, des formes sociales, d’organisation de l’agriculture, des choix techniques pour assurer la durabilité des ressources naturelles, de l’emploi et de la sécurité alimentaire du pays.

En définitive, l’ouvrage d’Omar Bessaoud résume une longue trajectoire de recherche de plus de 40 ans dans une approche pluridisciplinaire, au profit de son implication avérée et persistante dans la promotion d’une agriculture pérenne, ainsi que dans la réhabilitation de la paysannerie et la défense du monde rural. Le travail persévérant de M. Bessaoud peut être considéré comme une véritable synthèse des connaissances sur le monde agricole algérien. Il vient fort heureusement pallier à une insuffisance criarde dans nos librairies. Il permet également de saisir les changements qui se sont produits durant une si longue période.

Omar Bessaoud est un économiste agricole, spécialiste des politiques publiques agricoles et rurales, il est docteur en économie et diplômé d’études politiques. Enseignant à l’université d’Alger, il a occupé le poste d’enseignant chercheur et d’administrateur scientifique principal au CIHEAM de Montpellier.

M. B.



« Agriculture et paysannerie en Algérie : De la période coloniale aux politiques agricoles et rurales d’aujourd’hui 1962- 2019 », de Omar Bessaoud. APIC/Qatifa éditions, 2019, 354 pages, 1.500 DA.