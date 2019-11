Il y a 41 ans, El-Hadj M’hamed El-Anka nous quittait : Le talent inégalable du « phénix »

Cela fait quarante-et-un an que le maître incontesté de la musique chaâbie El Hadj M'hamed El Anka nous a quittés. Mais sa voix rocailleuse continue de hanter les nostalgiques. Ainsi, nous avons choisi de lui rendre un modeste hommage, pour tout ce qu’il a donné pour la musique algérienne et plus précisément pour le chant chaâbi, qui renferme une «mine d’or» de la connaissance et du savoir dans la poésie populaire. Une manière de rendre hommage à ce grand artiste qui a su s’imposer sur la scène artistique algérienne, devenu depuis sa disparition une légende. Un homme qui a œuvré pour la promotion et l’épanouissement de ce genre musical, qui est la chanson chaâbie pour laquelle il a été l’un de ses plus prestigieux ambassadeurs, mais aussi pour laquelle il a consacré sa vie. Mais il est bien de dire et d’admettre que quoiqu’on ait pu dire et écrire sur le défunt maître El Hadj M’hamed El Anka et son art qui continuent de susciter la passion et de faire des émules chez les disciples de ce genre musical, on pourra jamais lui rendre mérite pour tout ce qui à fait et donné pour la musique algérienne et surtout le chaâbi.

El Hadj M'hamed El Anka, grand maître de la chanson chaâbie, appelé par ses inconditionnels «le Cardinal», a laissé une œuvre qui continue d'inspirer de nombreux mélomanes de ce genre de musique, foncièrement algérois (citadin), qu'il a pu, en l'espace d'un demi-siècle, populariser et faire aimer encore plus fort en Algérie et ailleurs.

Créateur du chaâbi

Le chaâbi, sous sa forme actuelle, est l’œuvre de Hadj M’hamed El Anka. De son vrai nom Aït Ouarab Mohamed Idir Halo, Hadj M’hamed El Anka est né le 20 mai 1907 à Alger. Il commence par «taper» la «derbouka» au sein de l’orchestre de Cheikh Nador, l’inspirateur, avant de voler de ses propres ailes. Il est le créateur incontestable de ce genre particulier de musique populaire. Il fonde sa renommée en s’attaquant, lui le rural urbanisé, à ce bastion réputé inaccessible qu’est la musique andalouse, longtemps chasse gardée des couches aisées. Apparu dans le contexte de l’émergence du mouvement national, le chaâbi, connu d’abord sous l’appellation moghrabi, répondait à l’exigence du petit peuple : écouter un genre musical moins savant que l’andalou. Dans l’ancienne cité algéroise, la Casbah, l’andalou est réservé aux nantis. D’où la nécessité pour les artistes issus de la Casbah de lancer une musique fondée sur des textes au langage populaire. Du meddah (midh : chant religieux) à l’interprète, le chaâbi se caractérise dès les années vingt par de petits instruments, tels que le violon, la kuitra et le tambourin. La décennie d’après s’ouvre sur un début de modernisation qui revient au maître incontesté du genre… El Hadj M’hamed El Anka.

Le porteur de la voix populaire

À une pratique savante et rigide, il oppose une autre, au phrasé particulier et au style plus direct et plus vif. Exploitant le riche gisement de la réalité, les textes d’El Hadj portent la misère, les silences forcés, parfois les colères et la révolte du peuple. Mais ils parlent également de l’amour du prochain, de l’amour tout court, ou de l’attachement à Dieu. El Anka, virtuose du mandole, qui a supplanté le luth, s’emploie à faire rapidement déferler le chaâbi dans les quartiers populaires et à le verser comme du «baume» à l’oreille du «petit» peuple, souvent délogé des campagnes par l’oppression coloniale et venu chercher un incertain refuge dans les grandes cités.

Sa manière de mettre la mélodie au service du verbe était tout simplement unique. Il avait animé deux dernières soirées de sa carrière en 1976, à Cherchell, et, en 1977, à El-Biar avant sa mort. El Hadj El Anka a interprété près de 360 poésies (qaça’id) et produit environ 130 disques. Il portera la voix du chaâbi au-delà de nos frontières. En 1932, El-Hadj M’hamed El-Anka avait été l’hôte du Roi du Maroc, Sidi Mohamed Benyoucef, à l’occasion de la fête du Trône au cours de laquelle il a gratifié l’assistance d’une magistrale interprétation. Entre cette date et 1946, il animera plusieurs fêtes et galas au Maroc et en France auprès des émigrés qui garderont longtemps, en tête, sa chanson «El Ghorba Saïba». Evoquer la vie et l’œuvre de celui que d’autres préfèrent appeler «le Phénix» nécessiterait plus d’un volume et il est bien triste qu’un tel géant de notre patrimoine culturel n’ait suscité chez les responsables que peu d’égards. Hadj M’hamed El Anka décède le 23 novembre 1978, à Alger, et fut inhumé au cimetière d’El-Kettar.

Kafia Ait Allouache