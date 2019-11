Le Cinéaste Ahmed Rachedi : « rendre hommage à la musique qui a aidé à créer le cinéma »

Le cinéma et la musique, une histoire d’amour qui dure depuis plus d’un siècle, marquée par d’innombrables œuvres musicales. La musique est intimement liée aux images, mais chaque film donne lieu à un mariage unique. Des mariages parfois manqués, mais souvent heureux, que la musique soit préexistante ou originale, illustrative ou autonome, savante ou populaire, expérimentale ou convenue, d’ici ou d’ailleurs...

«Le cinéma et la musique : évolution et création", tel est le thème qui a été choisi pour cette deuxième rencontre au café littéraire de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïah. Cette rencontre dédiée au septième art a été animée par le géant du cinéma algérien, le cinéaste Ahmed Rachedi. La musique, selon M. Rachedi, «est de plus en plus importante dans le cinéma. on a découvert très tôt dans le cinéma qu’il fallait qu’il y ait un habillage sonore, mais lequel peut-on mettre dans le cinéma sinon l’habillage musical qui était détaché de la projection». Dans son intervention, le géant algérien du 7e art a affirmé que «la musique est un langage universel, incontestablement le cinéma pédale derrière la musique pour devenir lui-même langage universel… souvent, il y arrive mais rarement». Il a indiqué que «les musiques de film représentent aujourd’hui une industrie à part entière du monde du cinéma». Et pourtant, selon lui, «elles n’étaient à l’origine que pure accessoire : au tout début de la grande histoire du septième art, lors des premières projections des frères Lumières, les musiciens ne sont sollicités que pour attirer les spectateurs, devant la salle, ou pour couvrir les sons des machines pendant la projection». «la musique n’a alors qu’une seule vocation : faire du bruit», a-t-il ajouté. Dans ce contexte, M. Rachedi a rappelé «la première projection publique des frères Lumière à la sortie du Chanteur de jazz, le cinéma était muet ou plutôt... sourd, car il était bel et bien sonore». Ainsi, il explique que la musique était jouée en direct au piano, à l’orgue, ou par des ensembles instrumentaux de taille très variable, du duo (violon-piano, par exemple) au grand orchestre. Pas de "bande" donc ni de bande "originale" puisqu’il s’agissait alors, très majoritairement, de pots-pourris musicaux, d’enchaînements de morceaux existants et arrangés pour l’occasion. Pour insuffler une âme musicale à ses œuvres cinématographiques, M. Ahmed Rachedi affirme : «je choisis des musiques à partir de mes influences musicales que j’ai subies inconsciemment. souvent vous avez une musique que vous avez écoutée et qui vous reste dans le subconscient comme une espèce de ritournelle». et souligne : «Je demande souvent qu’il y ait une traduction, si vous voulez de cette volonté d’épuiser de ce qui compose mes propres archives dans la musique». Le grand cinéaste algérien explique : «dans la musique de films, il y a l’habillage des moments et il y a l’accompagnement musical qui est une composition réelle». «L’essentiel dans une musique de film n’est pas celle qui remplie les vides mais celle qui accompagne, qui donne à l’image l’expression qui est recherchée.» Cette volonté de faire accompagner l’image par la musique a fait revenir les gens dans les salles de cinéma, parce qu’ils ne savaient pas ce que c’était le cinéma, car c’était quelque chose de nouveau, donc les gens venaient pour écouter de la musique qui accompagnait le film qui était une curiosité». Dans ce sillage, M. Rachedi a souligné la nécessité de rendre hommage à la musique qui, selon lui, «a aidé à créer le cinéma». Le conférencier a, en outre, souligné que le principal rôle de la musique dans un film c’est d’illustrer l’histoire et la rendre encore plus captivante : «On ne peut, par exemple, l’utiliser pour embarquer l’auditoire sur le lieu de l’action.» Il se trouve aussi que le son des instruments de musique peut exprimer l’émotion d’un acteur. Par exemple, si ce dernier lit une lettre, les spectateurs comprennent le contenu de celle-ci en entendant les premières notes. Il suffit aussi d’une mélodie pour savoir ce qui se passe dans la tête d’un acteur ayant l’air pensif. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que la musique constitue également un lien entre deux scènes ou bien deux évènements. Elle assure la continuité de l’histoire. Ainsi, les spectateurs n’aperçoivent pas de la coupure. Enfin, il s’agit aussi d’une véritable source d’ambiance. C’est pourquoi son rythme et son style sont choisis avec soin afin d’émerveiller encore plus les spectateurs. Par musique, on entend bien entendu le thème musical mais aussi bruitages, les petites notes de musique auxquelles on ne fait pas particulièrement attention pendant le visionnage du film mais qui participent, sans aucun doute, au message à diffuser (peur, joie, tension...).

Sihem Oubraham