Pillage des ressources naturelles du Sahara occidental occupé : La complicité de l’UE, dénoncée

«Ni souverain, ni puissance administrante, le Maroc est en fait un occupant», a souligné l'Eucoco, rappelant que «le Maroc a annexé militairement les 2/3 du territoire sahraoui à l'ouest d'un mur de sable qu’il a érigé dans les années 1980». «Un mur de 2.700 km de long cerné de barbelés et de millions de mines antipersonnel qui font toujours des victimes sahraouies, en particulier parmi les nomades, et alors que le royaume refuse jusqu'à aujourd'hui de signer la Convention d'interdiction des mines anti personnel d'Ottawa», a-t-on dénoncé. Aussi, ajoute la conclusion, «quand l’Union européenne signe avec le Maroc des accords commerciaux dont l'application est étendue au Sahara occidental, elle se rend complice de cette occupation». Le peuple sahraoui a un représentant légal, le Front Polisario, mouvement de libération nationale reconnu par l'ONU, que la Cour de justice de I'UE (CJUE) elle-même considère comme tel, et qui peut seul donner en droit le consentement du peuple sahraoui a toute extension d'accords commerciaux UE/Maroc sur son territoire, a rappelé la Conférence. «Mais, plutôt que demander le consentement du Front Polisario, l'UE continue sous l'impulsion de sa Commission de préférer traiter avec le Maroc qui n’a aucun droit sur le Sahara occidental», a-t-on soutenu.



La Conférence appelle à plus de pression



La Conférence a rappelé que le Front Polisario a donc déposé, avant l'été, devant la Cour de justice de l'UE (CJUE) deux recours en annulation pour illégalité contre les deux accords d'association et de pêche. «L'enjeu est important», a insisté la Conférence, lançant qu'«en attendant les verdicts, il reste aux solidaires que nous sommes de faire savoir fortement au sein de l'UE que le Sahara occidental est un territoire occupé, et un territoire occupé illégalement, par le Maroc». Dans ce cadre, la Conférence appelle les participants à assister nombreux à la séance publique sur le recours du Front Polisario en annulation qui se tiendra début janvier 2020. «En effet, explique la Conférence, Rabat ne cesse depuis 20 ans d'envoyer des Marocains au Sahara occidental pour qu'ils s’y établissent, or le droit international humanitaire (DIH), ou le droit de la guerre, dénonce là un crime de colonisation». «En admettant officiellement que le Maroc n'est pas souverain au Sahara occidental, l'UE ne peut plus fermer ses yeux sur le fait», a conclu la Conférence. Pour cette 44e édition de l'Eucoco, sous le slogan «1975-2019, 44 ans de lutte pour l'Indépendance. La Décolonisation du Sahara occidental, une garantie pour la Paix et la Stabilité dans la Région» plus de 500 participants venus des quatre coins du monde ont réaffirmé leur attachement au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.