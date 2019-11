Clôture de l’Eucoco : Le soutien «indéfectible» du peuple algérien à la cause sahraouie, salué

De notre envoyé spécial : Hichem Hamza

La conférence de soutien à la lutte du peuple sahraoui pour recouvrer ses droits fondamentaux à l’autodétermination s’est clôturée, samedi dernier, après deux jours de travaux, en présence d’une importante délégation sahraouie conduite par le Premier ministre de la RASD, Mohamed El-Ouali Akeik.

Les 400 participants à l’Eucoco 2019, entres autres des représentants de partis politiques, associations, syndicats et comités, ont réitéré leur «solidarité absolue» avec le peuple sahraoui.

La Conférence salue la résistance héroïque du peuple sahraoui, en particulier des femmes, dans les territoires occupés et les camps de réfugiés. Elle se félicite des avancées remarquables réalisées par la cause sahraouie au niveau des plus hautes instances juridiques de l’Union européenne et de l’Union africaine. Dans ce cadre, les plus importantes associations de juristes internationaux n’ont eu de cesse de rappeler aux responsables des instances politiques internationales et nationales les droits fondamentaux du peuple sahraoui afin de mettre un terme à l’occupation coloniale du Sahara

occidental par le Maroc, et afin que cessent la répression et les emprisonnements des citoyens sahraouis, ainsi que l’exploitation éhontée de leurs ressources naturelles. Une mobilisation des organisations de jeunesse, du mouvement social, du mouvement pour la paix sera nécessaire afin d’élargir les bases de la solidarité. Les missions civiles de jeunes citoyens dans les camps et dans les territoires seront multipliées tout au long de l’année 2020 avec l’appui du Comité National Algérien de Solidarité avec le Peuple Sahraoui (CNASPS).



L’ONU, appelée à assumer ses responsabilités

La Conférence appelle le Secrétaire général des Nations unies, M. Guterrès, et Mme Michèle Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, à se saisir du dossier sahraoui. Il importe qu’ils se rendent à la rencontre du peuple sahraoui dans les territoires occupés et dans les camps de réfugiés afin que la Minurso conduise à son terme le processus d’autodétermination et assure la protection et les droits humanitaires des Sahraouis. Les réfugiés sahraouis sont eux aussi victimes de l’invasion marocaine et ont besoin de la protection et la défense de l’ONU.

Le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui rappelle à la Commission européenne et à son nouveau Haut représentant à la politique étrangère, M. Josep Borrell, leurs obligations de respecter les arrêts de la Cour de justice européenne et de reconnaître le Front Polisario comme seul représentant du peuple sahraoui en vue de négocier des accords de coopération. Il entend amplifier son travail avec l’intergroupe «Paix pour le peuple sahraoui», du Parlement européen.

L’Espagne et la France, interpellées

Deux pays européens jouent un rôle déterminant pour l’avenir d’une paix juste fondée sur le respect du droit international et des résolutions pertinentes des Nations unies : l’Espagne et la France. L’Espagne se doit de dénoncer les Accords de Madrid du 14 novembre 1975 par lesquels le Maroc justifie son occupation du Sahara occidental. Elle se doit de reconnaître le Front Polisario, mouvement de libération nationale du Sahara occidental, et lui apporter des aides politique et humanitaire nécessaires pour la défense des droits et des intérêts du peuple sahraoui. La France en considérant le Maroc comme son protectorat, soutient et encourage l’occupation du Sahara occidental. Elle est, de ce fait, la principale entrave à toute solution conforme à la légalité internationale tant au sein du Conseil de sécurité des Nations unies qu’au niveau de l’UE. La France se doit de contribuer à la solution de ce conflit et aider ainsi à la construction d’un Maghreb uni entre des partenaires libres et égaux en droit. Au cours des travaux, les différents ateliers ont également défini leur programme d’action pour l’année 2020. L’atelier «politique» appelle le mouvement de solidarité à interpeller partout les autorités espagnoles (niveaux local, régional, national, européen et onusien) pour l’annulation des Accords de Madrid de 1975 et pour la reconnaissance du Front Polisario comme seul représentant du peuple du Sahara occidental. Il devra prendre contact avec le nouvel intergroupe du Parlement européen «Paix pour le peuple sahraoui», se rendre au Conseil des droits de l’homme de l’ONU lors de sa session de février 2020 et interpeller M. Guterrès au mois de mars pour que son rapport au Conseil de sécurité soit centré sur la mise en œuvre du processus d’autodétermination et renforcer la coopération entre le mouvement de solidarité, les pays amis et l’Union africaine, ainsi que développer une meilleure coordination de l’action communicationnelle en investissant dans les réseaux sociaux et en partageant l’ensemble des outils et documentation disponibles dans les différents pays. L’atelier «ressources naturelles» réaffirme la souveraineté permanente du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles et préconise de mettre un terme au pillage par le Maroc avec la complicité de l’Union européenne, et l’obligation faite aux entreprises publiques et privées de respecter les arrêts de la Cour de justice de l’UE et de s’en remettre au seul représentant du peuple sahraoui, le Front Polisario, pour l’exploitation maritime, terrestre et aérienne des ressources sahraouies.

L’atelier «droits humains et territoires occupés» rappelle que l’Etat espagnol reste le responsable légal et politique du processus de décolonisation et comptable des souffrances et violations permanentes des droits humains du peuple sahraoui ; L’UE qui prétend fonder l’ensemble de ces accords de partenariat sur le respect des droits humains se rend complice du Maroc dans la répression, l’emprisonnement et la torture des citoyens sahraouis. Par ses soutiens au Maroc, elle se rend complice de l’occupation du Sahara occidental.

L’atelier «construction de l’Etat sahraoui» appelle au renforcement du système national de santé, d’éducation et au renforcement de la fonction publique ; un rappel ainsi à la nécessité de l’établissement d’un système visant à encourager les travailleurs sahraouis qui soutiennent les services publics dans les campements afin d’éviter l’émigration et garantir un service à la population avec des ressources minimales Il demande le renforcement substantiel de l’aide humanitaire pour répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés sahraouis dont le nombre ne cesse d’augmenter, encourageant la multiplication des jumelages avec des localités sahraouies. La 44e Eucoco adresse ses vœux de vif succès dans les préparatifs et la réalisation du congrès du Front Polisario en décembre 2019 et assure le Front Polisario de toute son attention aux conclusions des travaux et au programme politique qui en résulteront.

Élaboration d’un plan de travail pour l’année 2020

La 44e édition salue et soutient les efforts engagés par l’Union africaine pour contribuer à mettre fin à l’occupation du Sahara occidental par le Maroc et conduire, à son terme, le processus de décolonisation du continent. L’année 2020 sera l’occasion d’une grande rencontre internationale de juristes de haut niveau afin de conforter la légitimité de la lutte du peuple sahraoui pour le respect de ses droits fondamentaux. A la clôture des travaux, la 44e Eucoco a adressé au Premier ministre, Mohamed El Ouali Akeik, au Président de la RASD, Secrétaire général de Front Polisario, Brahim Ghali ses sincères salutations, elle tient à exprimer toute son estime pour le soutien indéfectible du peuple algérien et de ses institutions solidaires avec le peuple sahraoui et remercie la délégation algérienne pour sa présence active au sein du mouvement de solidarité.

H. H.

Le soutien « indéfectible » du peuple algérien et de ses institutions, salué



La 44e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui

(Eucoco), a exprimé toute son estime pour le soutien «indéfectible» du peuple algérien et de ses institutions au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination.

La 44e Eucoco «tient à exprimer toute son estime pour le soutien indéfectible du peuple algérien et de ses institutions solidaires avec le peuple sahraoui», a noté la Conférence dans sa déclaration finale. Elle remercie également «la délégation algérienne pour sa présence active au sein du mouvement de solidarité». Pour rappel, des délégations algériennes représentant notamment l'Assemblée populaire nationale (APN), le Conseil de la nation (Sénat) et le Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui (CNASPS), ont pris part aux travaux de cette 44e édition de l'Eucoco.