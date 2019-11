Grand angle : Drames à répétition

Les gardes-côtes italiens ont annoncé, samedi, avoir secouru 143 migrants au large de l'île sicilienne de Lampedusa, destination privilégiée des migrants en partance de l’Afrique en raison de sa proximité des côtes tunisiennes et libyennes. L’île, considérée comme la porte d’entrée en Europe, a vu débarquer au fil de ces 25 dernières années des centaines de milliers de migrants. De quelques centaines, le flux est passé à des milliers par an. Les accords, controversés, que le gouvernement italien a conclu avec les autorités libyennes n’ont pas dissuadé les candidats à l’immigration de traverser la méditerranée. Le plus souvent à bord d’embarcations de fortune. Car si cette fois, 143 migrants ont été sauvés d’une mort certaine grâce à l’intervention des gardes-côtes italiens, et auxquels s’ajoutent les 383 secourus par la marine libyenne, d’autres compagnons n’ont pas eu leur chance. Ils sont portés disparus. Pour la seule année 2019, le Haut Commissariat aux Réfugiés et l'Organisation Internationale des Migrants avaient fait état d'au moins 426 personnes mortes en tentant de traverser la Méditerranée. C’est dire que ces nouveaux disparus viendront allonger une liste déjà bien trop longue. Et le pire est que ces drames qui se déroulent en mer ne sont pas prêts de s’arrêter tant que certaines régions de l’Afrique et du Moyen-orient seront confrontés aux conflits et à l’insécurité qui poussent des milliers de migrants à chercher un meilleur avenir sous d’autres cieux. D’où l’urgence entre autres de régler le conflit libyen. Car, si toutes ces personnes tentent la traversée de la méditerranée, en ayant conscience des dangers auxquels elles s’exposent, ce n’est pas parce qu’elles sont suicidaires. Loin s’en faut. C’est juste qu’elles aspirent, et c’est tout à fait légitime, à une vie meilleure. Les voix qui leur ressassent que l’Europe n’est pas cet eldorado espéré, sont peu écoutées, car en contre-partie, elles n’offrent aucune alternative.

Nadia K.