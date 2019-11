G20 : Pékin critique « l’unilatéralisme américain »

La Chine a critiqué samedi, en marge de la réunion du G20 à Nagoya (Japon) "l'unilatéralisme et le protectionnisme américains", devenus selon Pékin "la plus grande source d'instabilité mondiale".

"Les Etats-Unis, s'engageant dans l'unilatéralisme et le protectionnisme (...) devenus la plus grande source d'instabilité mondiale", a indiqué le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, lors d'une rencontre avec son homologue néerlandais, Stef Blok, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du 20 à Nagoya. Wang Yi a accusé Washington "d'utiliser son pouvoir d'Etat pour réprimer les entreprises chinoises" évoquant "un acte d'intimidation et des allégations sans fondement". "Certains hommes politiques américains calomnient la Chine partout dans le monde sans fournir de base factuelle, et avec de tels actes, les Etats-Unis ont non seulement perdu la manière distinguée d'un grand pays, mais aussi endommagé sa propre crédibilité", a indiqué le chef de la diplomatie chinoise, dont les propos ont été rapportés par l'agence Chine Nouvelle. Wang Yi a ajouté que le développement de la Chine " est une tendance irréversible de l'histoire et aucune force ne peut l'arrêter", estimant que "la coopération gagnant-gagnant entre Pékin et Washington est la bonne voie à suivre". Le ministre chinois a également accusé les Etats-Unis de "s'immiscer arbitrairement" dans les affaires internes de la Chine et de "saper la stabilité de la région administrative spéciale de Hong Kong, en violation de la Charte des Nations Unies et des normes de base régissant les relations internationales". "Les Etats-Unis, en tant que seule superpuissance dans le monde d'aujourd'hui, doivent assumer des responsabilités internationales, respecter les règles internationales et s'acquitter de leurs obligations internationales", a déclaré le ministre.