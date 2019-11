Présidentielle en Guinée-Bissau : Un Rendez-vous crucial

Les Bissau-Guinéens ont commencé à voter hier pour élire leur nouveau président, avec l'espoir de lever un blocage qui dure depuis des années et booster une classe politique, qui s’est montrée jusqu’ici en décalage des aspirations d’une des populations parmi les plus pauvres au monde (près de 70% des quelque 1,8 million de Bissau-Guinéens vivent avec moins de 2 dollars par jour).

Les premières tendances sont attendues en début de semaine. La date du 29 décembre a été retenue pour un second tour hautement probable. Si la campagne s'est déroulée pratiquement sans heurts, une certaine inquiétude de lendemains difficiles habite les près de 700.000 électeurs appelés aux urnes pour départager les 12 candidats. Pour cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, qui a enregistré plusieurs coups d'Etat depuis son indépendance en 1974, ces quatre dernières années ont été vécues au rythme des querelles entre le président José Mario Vaz et la principale formation du pays, l'historique Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC). M. Vaz, élu en 2014 sous l'étiquette du PAIGC avant d'en être exclu, avait provoqué l'étincelle en limogeant en août 2015 son Premier ministre, Domingos Simoes Pereira, chef de cette même formation. Qualifié d’ultime chance pour une remise sur rails d’un pays qui peine à retrouver une stabilité tant politique qu’économique, la communauté internationale affiche une certaine inquiétude quant à l’issue de ce scrutin mais surtout d’une éventuelle remise en question des résultats, ce qui risque de plonger le pays dans une confrontation civile dramatique. Les favoris de l'élection sont issus du système et ont été des acteurs des crises des dernières années, à commencer par le président sortant, José Mario Vaz, et par son grand rival Domingos Simoes Pereira. Il y a aussi Umaro Sissoco Embalo, à la tête d'une dissidence du PAIGC, ou encore Nuno Nabiam, battu au second tour en 2014. Chassé par les militaires entre les deux tours alors qu'il était favori de l'élection de 2012, l'ex-Premier ministre Carlos Gomes Junior tente à nouveau sa chance.

M. T.